«La Sardegna del vino è al top» 

Gangi, una dichiarazione impegnativa per un pugliese come lei.

Ieri, il presidente dell’associazione, Davide Gangi, ha diffuso una dichiarazione che vale più di cento premi: «La Sardegna ha dimostrato, nel corso degli anni, di offrire un’idea enologica innovativa e altamente qualificata. Sembra quasi che nel 90 per cento dei casi, ogni vino imbottigliato dell’Isola sia di grande eleganza e qualità. Con assoluta certezza si può affermare che oggi la Sardegna dovrebbe essere da esempio per le regioni che puntano a una vitivinicoltura d’eccellenza».

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

L’uva è tutta (o quasi) al sicuro nelle cantine, il mosto sta fermentando e gli enologi sono sotto pressione. Nel frattempo la vitivinicoltura della Sardegna raccoglie premi e riconoscimenti. È di pochi giorni fa la notizia che Vinoway Italia ha premiato Andrea Pala miglior enologo giovane d’Italia.

Ieri, il presidente dell’associazione, Davide Gangi, ha diffuso una dichiarazione che vale più di cento premi: «La Sardegna ha dimostrato, nel corso degli anni, di offrire un’idea enologica innovativa e altamente qualificata. Sembra quasi che nel 90 per cento dei casi, ogni vino imbottigliato dell’Isola sia di grande eleganza e qualità. Con assoluta certezza si può affermare che oggi la Sardegna dovrebbe essere da esempio per le regioni che puntano a una vitivinicoltura d’eccellenza».

Gangi, una dichiarazione impegnativa per un pugliese come lei.

«Il fatto è che sono affascinato dai vini sardi. E posso esprimere questa idea con ragion veduta, dopo aver assaggiato negli ultimi cinque mesi circa quattromila vini di tutte le realtà italiane».

Che cosa l’ha colpita?

«La manifattura innovativa, che consente di produrre vini veri, non “ruffiani”, per usare un termine forse poco elegante ma efficace. Per questo dico, molte regioni dovrebbero prendere spunto dalla Sardegna».

Il Vermentino, il Cannonau e che altro?

«Ma ci sono tanti altri vitigni importanti, trasformati in maniera mirabile. Penso al Monica e all’Arvisionadu».

Quest’ultimo è un vitigno cosiddetto minore che poi ha permesso a Andrea Pala di ricevere il riconoscimento di miglior enologo giovane d’Italia.

«Appunto. Un prodotto mirabile, infatti l’azienda del Goceano è stata premiata come cantina dell’anno proprio per questa opera di recupero di un vitigno quasi dimenticato».

Veniamo alle note dolenti, la Sardegna enoica quanto è conosciuta al di fuori dei suoi confini?

«Poco, pochissimo, quasi niente. Ed è un peccato. Produttori, autorità politiche e comunicatori dovrebbero impegnarsi per una campagna di informazione che faccia uscire la Sardegna dall’ambito regionale e la proietti sul mercato nazionale e internazionale».

Alla Vinoway Wine Selection di qualche giorno fa a Bari la Sardegna ha fatto incetta di riconoscimenti, oltre a quello assegnato a Andrea Pala. Raggiante Mariano Murru, presidente di Assoenologi Sardegna, l’anno scorso proclamato miglior enologo d’Italia. «È stato confermato quello che sostengo da tempo, e cioè che la Sardegna è in grado di fare produzioni di altissima qualità. Sono particolarmente contento del premio a Andrea Pala, perché questo significa sottolineare l’importanza di salvare un vitigno come l’Arvisionadu, uno dei tanti “minori” dell’Isola, per la difesa dei quali Assoenologi si sta impegnando. con tutte le forze». Arvisionadu, Malvasia di Cagliari, Nasco, Caricagiola. Chissà, un giorno forse saranno famosi

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata