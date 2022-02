La Sardegna cerca il podio  

Una piccola rappresentativa (appena dieci atleti, con tre donne) ma con grandi ambizioni. La Sardegna sbarca ai “tricolori” assoluti indoor di Ancona con il proposito e le possibilità di non tornare a mani vuote, anche se sarà difficile attaccare il primo gradino del podio. Quella che inizia domani è un’edizione resa speciale dalla presenza dell’olimpionico dei 100 e della 4x100 Marcell Jacobs, nei 60 metri, di cui è campione europeo e primatista mondiale stagionale. Abbastanza per chiedere al pubblico di pagare il biglietto per entrare al PalaIndoor.

La velocità

La sua presenza chiude il pronostico ai rivali sui 60, tra i quali non c’è Luca Lai (6”56 quest’anno), che vuole puntare ai 100 e 200 nella stagione all’aperto, ma c’è invece Antonio Moro. Il nuorese della delogu, allenato da Gianni Puggioni, ha un 6”67 che può essere un trampolino verso il podio. Nella gara femminile, domenica si rivedrà Dalia Kaddari, che sulla pista dura e fredda di Iglesias ha stampato un 7”38 che non lascia tranquille le rivali. La quartese ha il sesto accredito, il che la dice lunga su quanto quella femminile sia una gara difficile, più di quella maschile (dove mancano, per esempio, Tortu, Polanco e Patta). Poche chance, invece, per il quartetto del Cus Sassari che nella 4x400 maschile cercherà di migliorare il 3’37”28 fatto a Padova.

Salti e lanci

Anche nei salti la presenza sarda è insolitamente sparuta. Mancano i lunghisti, ci sono soltanto due altisti, ma in grado di ben figurare nell’unica gara prevista per domani. L’Under 23 di Sassari, Massimiliano Luiu (Libertas), con 2,16 quest’anno ha fatto meglio del più esperto ed ex campione italiano assoluto, Eugenio Meloni (Carabinieri, 2,15). Come e meglio di loro soltanto Christian Falocchi (2,20 quest’anno) e Silvano Chesani (2,16).