La Sardegna abbraccia il Giro 

Nella rete buttata dalla Regione è finita un’altra preda di pregio: tra i tanti avvenimenti sportivi reclutati per promuovere l’immagine e soprattutto il territorio della Sardegna, il 2022 proporrà anche il Giro d’Italia Donne. Quella che può essere considerata, assieme al rientrante Tour de France, la più importante corse a tappe del ciclismo femminile, non a caso inclusa lo scorso anno dall’Uci nel World Tour, tornerà nell’Isola dopo 24 anni. Era già scattata da Cagliari nel 1998, lo farà anche stavolta con tre frazioni sarde.

Il percorso

Si parte il 30 giugno con la prima delle dieci tappe. In realtà è quasi un cronoprologo e si svolgerà al Poetto: 4,7 km con la prima parte nel Lungosaline e la seconda nella pista ciclabile dove, per una volta, non ci saranno limiti di velocità per le biciclette. L’indomani, trasferimento a Villasimius per la prima frazione in linea, di 117,3 km, che risalirà la vecchia 125 sino alla prevedibile volata a Tortolì. Il 2 luglio, la terza tappa, l’ultima nell’Isola, porterà le atlete da Cala Gonone (ma probabilmente la partenza avverrà a Dorgali) sino a Olbia, lungo 112,7 km ancora tutti pianeggianti, con un avvio addirittura in discesa e l’arrivo in pieno centro.

Le maglie

Nel lungo trasferimento (che comporterà un giorno di riposo) sino a Cesena, sede della quarta tappa, è possibile che la maglia rosa sia nella valigia della vincitrice del prologo, anche se non è detto. Sul palco sfileranno - simili a quelle classiche del Giro d’Italia maschile - quella ciclamino della classifica a punti, la bianca delle giovani, la verde che qui indica la migliore scalatrice, dato che la azzurra ha un significato particolare: premia la migliore italiana in classifica generale. Le squadre sono 24 (con tutte le migliori). Dopo Cesena, il Giro attraverserà l’Emilia, la Lombardia, il Trentino e il Veneto, per chiudersi con la Abano Terme-Pado va il 10 luglio.