«La sanità è un diritto, dateci i medici di base» 

Neanche il caldo ha fermato i sindaci del Nuorese. È durato diverse ore il sit-in degli amministratori locali, oltre venti, sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari. Nonostante le temperature torride, ancora una volta si son voluti riunire per spiegare alla politica regionale le criticità della sanità nelle aree interne. In primo luogo il problema dei medici di base, che nella sola Barbagia riguarda svariati paesi, in alcuni casi totalmente scoperti dall’assistenza primaria. Problema al quale si somma, creando un circolo vizioso, quello degli ospedali del territorio, tra cui spiccano il San Francesco di Nuoro e il San Camillo di Sorgono.

Solidarietà da tutta l’Isola

Una battaglia che non conosce confini: ai primi cittadini del Nuorese, infatti, si sono uniti quelli di altre aree dell’isola, nonché l’Anci col suo presidente Emiliano Deiana. Per ora la risposta sul tavolo è quella che riguarda l’istituzione di un bando unico per le sedi carenti dei medici di base fino al 2021, un primo passo che porterà poi alla pubblicazione dei bandi e ai concorsi, come ha spiegato anche il consigliere della Lega Pierluigi Saiu.

Le testimonianze

Dopo il sit-in pacifico in piazza, la delegazione è stata accolta dal vicepresidente del Consiglio regionale Giovanni Antonio Satta, dall’assessore alla Sanità Mario Nieddu e dai capigruppo di tutti i partiti. Tra i principali punti discussi c’è stato quello indicato anche nel volantino distribuito ieri a Cagliari, dal titolo “Sos, vogliamo i medici di base”. «A maggio è andato via un altro medico di famiglia. Ne abbiamo due per settemila abitanti: siamo al limite dell’assurdo. Infatti a Oliena è un viavai dalla guardia medica fino a tarda notte. O verso il Pronto soccorso, a Nuoro, anche per piccole cose - spiega il sindaco di Oliena Bastiano Congiu, 53 anni – Come amministratori, abbiamo chiesto l’incontro tutti insieme per un tema sul quale non ci sono divisioni. Oggi è stato un primo passo, ma penso che ci vedremo ancora. Non mi arrenderò fin quando non vedrò le cose su carta. Abbiamo chiesto di passare dalle parole ai fatti. E di farlo presto».

Stessa antifona da Orani, nonostante il paese navighi da qualche tempo in acque migliori: «Avevamo medici provvisori. Adesso uno, assunto con le graduatorie del 2018, è definitivo - racconta il primo cittadino Antonio Fadda, 39 anni, che è anche presidente del Comitato del Distretto socio sanitario di Nuoro – il problema, però, persiste in tutto il Nuorese e non è più rinviabile. L’incontro è stato corretto e costruttivo, ma resta un grosso punto interrogativo».

Il Mandrolisai

Una voce ieri si è alzata anche dal Mandrolisai, rappresentato dal sindaco di Tonara Pierpaolo Sau, 58 anni. «Ho parlato a nome di tutti i paesi che, come il nostro, Desulo, Gadoni, Aritzo, sono lontani dagli ospedali, da cui li separano, per giunta, strade disastrate - ha detto – rischiamo di morire anche per un raffreddore un po’ più intenso. Oltre alla mancanza di medici di base, ci sono ambulatori scoperti e, come noto, l’ospedale di Sorgono sta lentamente morendo».

Sedi carenti

«È una notizia positiva che siano state individuate le sedi carenti per i medici di base per il 2021. Ma siamo stati rassicurati anche per quanto riguarda la ricerca di soluzioni, insieme al Ministero, per i paesi dove i medici non accettano il posto - ha aggiunto Daniela Falconi, 43 anni, sindaca di Fonni, un altro di quelli che rischia di restare scoperto dalla medicina generale entro l’anno – Ad esempio quello di sfruttare le Usca o attivare le guardie mediche anche di giorno. I problemi persistono, ma abbiamo trovato la volontà di tutti, senza colore politico, di avere nuove risposte».

«È preoccupante, infatti, che non vengano accettate in alcuni casi nemmeno le sedi a tempo indeterminato - prosegue Fadda – in Regione si sta cercando quindi di mutuare i sistemi di altre regioni. Il rischio di restare scoperti dalla sanità, infatti, è alto». Ieri i sindaci hanno esposto fuori dal Consiglio regionale vari cartelli. Uno di questi, due racchette da tennis disegnate, parla chiaro: “La salute è un diritto, non un rovescio”.

