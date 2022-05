Gambe e cuore a Venezia, le orecchie a Salerno. Il Cagliari si gioca la salvezza in 90 minuti e su due campi. Non ci sono troppi calcoli da fare, perché la corsa è ristretta a rossoblù e campani: una vittoria del Cagliari al Penzo è fondamentale, ma deve essere abbinata a una frenata della Salernitana, per arrivare al sorpasso o anche solo a un aggancio a quota 32 punti, che farebbe restare in A Joao e compagni grazie alla differenza reti generale. Ma quante possibilità ci sono che l'Udinese, ormai senza obiettivi e reduce da un ko casalingo con lo Spezia, possa fermare la marcia della Salernitana?

Criscitiello shock

Il tecnico Cioffi e l'attaccante spagnolo Deulofeu annunciano battaglia. «I ragazzi reagiranno con volontà e determinazione, andando a onorare il campionato», ha spiegato il tecnico. L'attaccante va oltre: «Non dimentico come abbiamo perso all'andata, in casa, all'ultimo minuto. Vogliamo onorare il campionato per i tifosi e la famiglia Pozzo». Queste dichiarazioni, però, stridono con quanto affermato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello nell'editoriale su Tuttomercatoweb: «La Salernitana batterà l'Udinese e avrà fatto l'impresa. Storica. Perché i granata, in Serie A, non si erano mai salvati nei due precedenti. Che disastro Giulini. Da anni che non indovina mezza scelta... Gli altri anni era stato miracolato, questa volta andrà giù sparato». Tutto normale, se non fosse che Criscitiello è anche, dal 2019, direttore di Udinews Tv, il canale ufficiale del club friulano. Per lo meno bizzarro che un dipendente dell'Udinese dia già per sconfitta la sua squadra.

La bandiera

E l'Udinese la conosce bene Valerio Bertotto, per 13 anni difensore delle Zebrette, ora allenatore. «Certo, con lo Spezia, nell'ultima partita in casa, non si è congedata nel migliore dei modi. Però sono convinto che a Salerno cercheranno di onorare il bel campionato fatto, dopo una partenza complicata. Anche se poi, in una partita così, contano tanto le motivazioni». Bertotto fotografa la squadra di Cioffi: «Un buon gruppo, con elementi importanti. In particolare Beto, un attaccante che ha fatto grandi cose, prima di essere condizionato da alcuni problemi fisici». Infine, sulla volata salvezza: «La Salernitana ha fatto qualcosa di meraviglioso e ha avuto il merito di aver creduto in una salvezza che sembrava impossibile. Il Cagliari, invece, paga una stagione travagliata: i tanti cambi di allenatore di certo non hanno aiutato e ora la salvezza non dipende solo da loro».

Gli occhi addosso