«La sagra darà il via all’estate» 

Sapeva che spostare la Sagra degli Agrumi a ridosso dell’estate – un evento che si è sempre svolto al più tardi ai primi di aprile – avrebbe fatto discutere. Discussioni e qualche polemica che l’assessore al turismo di Muravera Matteo Plaisant prova a spegnere sul nascere.

Chi ha deciso la data?

«La decisione è stata presa dall’intero gruppo di maggioranza. Proprio in questi giorni abbiamo fissato la data definitiva: il 29 maggio».

Una sagra senza le arance?

«Sappiamo che il periodo migliore per le arance non è il 29 maggio. Però dovevamo dare un segnale di rinascita, soprattutto per i turisti, visto il periodo di emergenza che stiamo attraversando. In ogni caso Muravera non è solo il paese dell’arancia intesa come frutto. Muravera è il paese delle arance e dei suoi derivati. Una sagra, appunto, degli agrumi».

Eppure le critiche non mancano.

«Poche, molto poche. L’altro giorno parlavo col direttore di un importante resort di Costa Rei. Mi ha detto che l’unica cosa importante è che la Sagra si faccia. E così la stragrande maggioranza dei cittadini, sono felici per la decisione».

Sono state acquistate quattro sculture in bronzo alte tre metri che rappresentano le arance per una cifra di 48mila euro. Alcuni consiglieri di minoranza hanno detto che ci sono altre priorità.

«È qualcosa che definisce l’identità del nostro paese che è conosciuto in tutta Italia per gli agrumi. Nei prossimi giorni le posizioneremo in due punti centrali. Vedrete quanto sono belle».

È la 48esima edizione. Che sagra sarà?

«Più piccola ma di gran qualità. Parteciperanno 20 gruppi folk, 40 cavalieri e 12 etnotraccas. Con un occhio di riguardo proprio alle traccas, vero simbolo di questa festa».

Chi gestirà l’evento?

«Abbiamo messo a disposizione circa centomila euro. Chi si aggiudicherà il bando per la gestione e la promozione dovrà occuparsi di tutto, ovviamente seguendo le indicazioni del Comune».

Le associazioni locali sono tagliate fuori?

«Tutt’altro, nel bando è previsto che il vincitore coinvolga le associazioni e i cittadini».

La sagra inaugurerà la stagione turistica?

«Contiamo su una settimana intensa dal 29 maggio al 5 giugno. La domenica successiva è prevista la giornata di Monumenti aperti e in mezzo c’è un festivo. Ritornerà anche Maskaras, il carnevale estivo. Cercheremo di mettere su un bel calendario di eventi che contiamo di affidare alla nascente Pro Loco».

Ci sono state lamentele per l’aumento dell’imposta di soggiorno.

«Qualcuno può storcere il naso ma siamo certi di poter reinvestire gli introiti per i turisti e per i muraveresi».

L’anno scorso la pulizia delle spiagge è partita a luglio.

«Stavolta a giugno. Anzi, l’auspicio è che per il 29 maggio sia già tutto pronto».

