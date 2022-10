La ruspa demolisce il muro sbagliato 

Dell’esproprio, racconta, «mi era stato detto un anno fa e dal momento che si tratta di un opera necessaria per la pubblica utilità non mi sono opposto. Ma mi avevano detto che mi avrebbero avvisato prima di agire in modo che io potessi organizzarmi. Prima di tutto», prosegue, «mettendo al sicuro i miei cani che sono andati in giro, e qualcuno li avrebbe potuti investire oppure avrebbero potuto mordere qualcuno. Mi sono davvero arrabbiato perché i miei cani non sono oggetti e non dovevano rischiare di morire perché c’è stato un difetto di comunicazione».

Così ha chiamato i carabinieri. «Quello che è successo è una follia. Come possono buttare giù il muro e entrare a casa mia senza avvisarmi?». E se i cani per fortuna sono tornati a casa sani e salvi, Caredda sabato e domenica è stato costretto a presidiare l’accesso spalancato della sua abitazione, per paura potessero rubargli la legna e altra attrezzatura che ha all’interno.

Che dovevano espropriare parte del suo terreno per i lavori di messa in sicurezza di via Dell’Autonomia Regionale Sarda lo sapeva da un anno. Ma sapeva anche che prima del via ai lavori avrebbe ricevuto l’avviso con data e ora. Invece Angelo Caredda sabato mattina è uscito per fare la spesa e quando è tornato ha trovato il muro di recinzione della sua casa buttato giù, una ruspa dentro il suo giardino e i cani fuggiti.

«Una follia»

Dell’esproprio, racconta, «mi era stato detto un anno fa e dal momento che si tratta di un opera necessaria per la pubblica utilità non mi sono opposto. Ma mi avevano detto che mi avrebbero avvisato prima di agire in modo che io potessi organizzarmi. Prima di tutto», prosegue, «mettendo al sicuro i miei cani che sono andati in giro, e qualcuno li avrebbe potuti investire oppure avrebbero potuto mordere qualcuno. Mi sono davvero arrabbiato perché i miei cani non sono oggetti e non dovevano rischiare di morire perché c’è stato un difetto di comunicazione».

L’errore

Davanti alle macerie del suo muro di cinta, Caredda per prima cosa ha chiamato i carabinieri poi, dice, «ho parlato col geometra e con gli operai che hanno riferito che pensavano di agire nel cortile delle suore perché il mio terreno è proprio confinante con quello della residenza sanitaria Monsignor Angioni, ma invece quella era casa mia». Poi la precisazione: «Tengo a dire che io non ho niente in contrario con l’esproprio ma con le modalità in cui si è agito senza avvisarmi. Non va bene che si entri a casa mia con una ruspa. È la procedura che non va bene. Mi fa davvero rabbia perché se me lo avessero detto mi sarei organizzato. Invece sono stato costretto a piantonare l’ingresso per paura che mi rubassero la legna. Co l periodo difficile che stiamo vivendo con tutti questi rincari se rubano la legna fanno un grave danno». Di certo, dopo la sfuriata di Caredda in serata la ruspa e stata rimossa «ma non hanno fatto niente per chiudere l’ingresso mettendo magari delle transenne o qualcosa del genere».

Polemiche a parte, i lavori per la messa in sicurezza di via Dell’Autonomia Regionale Sarda vanno avanti a ritmo serrato. Adesso gli operai sono impegnati nel tratto all’angolo con via San Martino dove dovrà essere realizzata un’altra rotatoria, da qui la necessità di espropriare i terreni a bordo strada. Il primo rondò è già stato realizzato nel primo tratto e non senza polemiche. «Basta passarci per rendersi conto che prima o poi ci scappa uno scontro frontale», dice a ncora Caredda, «chi arriva da Flumini deve deviare verso destra e riprendere la strada mentre chi viene verso Flumini va dritto e chi è distratto o non conosce bene la strada rischia di scontrarsi con chi arriva dal senso opposto perché le due strade si uniscono» .

