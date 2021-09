La Rsa pronta a raddoppiare 

Mentre i servizi sanitari del territorio subiscono un graduale smantellamento, che ha fatto scattare la molla della protesta, si registra una nota lieta, che riguarda la Residenza sanitaria assistita di Nuraghe Ruju. Ad appena sette mesi dall'avvio, infatti, c'è una proposta di raddoppio dei posti letto, del personale e dello stesso edificio. Si tratta di una proposta della società Sereni Orizzonti, che gestisce la struttura, unica in provincia di Nuoro, che ora è sottoposta alla valutazione da parte dell'Ats e della Assl di Nuoro. Si passerà quindi dagli attuali 40 agli 80 posti letto nel giro di un anno.

I gestori

«La struttura è stata riempita dopo appena due mesi dall'apertura - dice Alessandro Mameli, coordinatore d'area di Sereni Orizzonti - con 40 assistiti, 60 per cento dei quali provenienti da questo territorio, il resto dall'alto Oristanese e basso Sassarese. Oggi la struttura è al completo, ma in lista d'attesa ci sono venti persone, numero che cresce ogni giorno che passa, con tante richieste, che arrivano in particolare da tutta la provincia di Nuoro. La società ha dunque pensato, con fondi propri, di raddoppiare il numero dei posti letto e presentare quindi un progetto di raddoppio dell'edificio, visto che la struttura è stata progettata per essere sopraelevata. Ora attendiamo la risposta da Regione, Ats e Assl. Considerando le lungaggini burocratiche, passerà ancora qualche mese. La società conta di realizzare il raddoppio nel giro di un anno e riuscire a fare tutto senza dover interrompere il servizio. Tra l'altro - aggiunge Alessandro Mameli - sarà anche raddoppiato il personale, con l'assunzione di altre venti persone».

Sindaco soddisfatto

La notizia è arrivata durante la manifestazione organizzata dal comitato per la difesa della salute nel Marghine. «Il raddoppio dei posti letto della Rsa, i cui oneri sarebbero a carico del gestore proponente, è una occasione che il nostro territorio non può perdere», ha commentato il sindaco Antonio Succu. Spero che il governo regionale dia seguito positivo all'iniziativa. Vi è peraltro l'occasione per poter adibire 10 dei nuovi 40 posti ad hospice, colmando così un'altra grave lacuna del nostro territorio».

