La Rsa avrà altri venti posti letto 

La Rsa di Nuraghe Ruju a Macomer sarà ampliata. Dopo sollecitazioni ripetute, ieri è stato compiuto un importante passo in avanti perché la Regione ha accolto la richiesta della società “Sereni orizzonti” di ampliare la struttura e di realizzare ulteriori venti posti letto, che andranno ad aggiungersi ai quaranta che sono stati garantiti nel giro di poco tempo.

La Regione ha concesso le autorizzazioni necessarie, col parere favorevole di compatibilità, sollecitate ad ogni piè sospinto anche dagli amministratori comunali del territorio. L’intervento previsto non peserà sul bilancio della Regione e della Asl, ma sarà la stessa società, “Sereni orizzonti”, a finanziare l’ampliamento con un investimento di circa 2 milioni di euro.

Gli obiettivi

«Si tratta di una passo in avanti nella strategia aziendale di potenziamento delle attività sanitarie nel territorio - commenta il direttore generale dell’Azienda sanitaria Paolo Cannas - che consentirà alla Asl di Nuoro di potenziare la medicina di prossimità in una visione dell’assistenza sanitaria sul territorio, puntando sulle strutture extra ospedaliere, che accompagnano i pazienti dimessi dagli ospedali in un percorso di riabilitazione, sino al rientro nelle proprie abitazioni».

La Rsa di Macomer rappresenta l’unica struttura di questo genere nella provincia di Nuoro e ha, tra l’altro, un alto profilo assistenziale (R2), che colloca il centro di Nuraghe Ruju tra i più importanti dell’Isola. “Sereni orizzonti” creerà anche altri nuovi 20 posti di lavoro.