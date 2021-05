La Roma salva la faccia 

ROMA 3

MANCHESTER UNITED 2

Roma (4-2-3-1) : Mirante 6; Karsdorp 5,5, Ibanez 5, Smal- ling 6 (30' pt Darboe 6,5), Peres 5,5 (24' st Santon 6); Mancini 6, Cristante 7; Pedro 7 (31' st Zalewski 7), Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7 (31' st Mayoral sv). In panchina Boer, Fuzato, Kumbulla, Bove, Cier- vo. Allenatore Fonseca 6,5

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea 7,5; Wan-Bissaka 5,5 (1'st Williams 6), Bailly 6,5, Maguire 6,5, Shaw 5 (1' st Telles 6); Fred 5,5, Pogba 5 (19' st Matic 6,5); Van de Beek 5,5, Bruno Fernandes 7,5 (39' st Mata sv), Greenwood 5,5; Cavani 7,5 (28' st Rashford 6). In panchina Grant, Henderson, Tuanzebe, Lindelof, McTominay, Elanga, Diallo. Allenatore Solskjaer 5,5

Arbitro : Brych (Ger) 5,5.

Reti : 39' pt Cavani; 12' st Dzeko, 15' st Cristante, 23' st Cavani, 38' st Zalewski.

ROMA. Contro il Manchester United, dopo il tennistico 6-2 dell'andata a Old Trafford, alla Roma si chiedeva una prova dignitosa, di carattere, un partita giocata con determinazione e orgoglio, ma nessuno avrebbe potuto immaginare che i giallorossi riuscissero a mettere paura gli avversari, a vincere (3-2) e a sprecare una dozzina di palle-gol. La rimonta era impensabile, ma nel calcio non si sa mai. E i giallorossi si mordono le mani per aver messo alle corde fin dal via gli avversari che, dopo il momentaneo 2-1 di Cristante, hanno tremato.

La partita

Ci sono analogie con il match dell'andata: gli infortuni, innanzi tutto. Fonseca perde Diawara e Villar alla vigilia, Smalling nel primo tempo e Bruno Peres nella ripresa. È uno stillicidio di defezioni muscolari in casa giallorossa. Una vera maledizione. E poi, non ultime, le occasioni sprecate: impensabile, in partite così importanti, e al cospetto di un avversario così quotato, sprecare tanto. Ci ha messo del suo David De Gea, artefice di alcuni interventi che hanno del miracoloso, ma anche gli avanti della Roma sono apparsi ancora una volta troppo imprecisi. Già nel primo tempo la Roma si dimostra viva, però Cavani prima scheggia la traversa poi al 39' segna in contropiede l'1-0. Nella ripresa la Roma impegna ancora De Gea, che si salva con le mani, le braccia, il corpo, negando almeno quattro volte il gol. Dzeko pareggia e Cristante porta in vantaggio i giallorossi, ma ancora Cavani pareggia. L'ultimo acuto è del nuovo entrato Nicola Zalewski, classe 2002. Per lui e per la Roma un salto nel futuro che vale il 3-2 finale. In finale, però, vanno gli inglesi, che il 26 maggio a Danzica troveranno il Villarreal, imbattuto (0-0) a Londra dopo il 2-1 dell’andata sull’Arsenal.

