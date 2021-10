La rivoluzione di Milia «Viale Colombo,  senso unico verso il mare» 

Non solo demolizione e trasferimento del Mercato civico, ma anche rinascita dell’ex distilleria Capra e l’ipotesi di viale Colombo a senso unico che riemerge dopo anni. «È un’idea che stiamo valutando, all’interno però di un progetto complessivo con cui vogliamo ridisegnare la città, dal centro storico sino a Flumini», annuncia il sindaco Graziano Milia.

L’idea generale

L’obiettivo è far rinascere viale Colombo come strada preferenziale che porta al mare. Con un senso unico verso il Poetto, quindi, mentre per chi arriva dal versante del lungomare - e deve attraversare la città - si potrebbero valutare altri percorsi, primo fra tutti via della Musica. «Se ne parla da venticinque anni, dobbiamo affrontare la questione prima possibile», ribadisce Milia. Un intervento radicale destinato a finire al centro di un confronto politico al Comune, oltre che negli uffici tecnici di via Eligio Porcu, e sarà un confronto aperto anche ai gruppi di opposizione. «La riflessione deve essere fatta con uno sguardo verso tutta la città, partendo dal “Fuso” di Cepola e dall’ex distilleria Capra, assieme ad altri poli che devono avere una nuova prospettiva. Perché non possiamo fermarci a prendere atto della situazione che c’è», aggiunge il sindaco, «e pensare che dando una semplice riverniciata alle pareti si risolva il problema. Una città deve avere ruolo e funzione, e luoghi dove i cittadini si identificano e possono operare nel migliore dei modi: solo così possiamo conoscere una nuova stagione, un rilancio, e una rinascita vera della nostra città».

Il nodo del mercato

Intanto il dibattito sul futuro del Mercato civico continua a tenere banco e spacca il Psd’Az quartese. Da una parte c’è il sardista e leader del centrodestra Christian Stevelli che ha già espresso il suo no secco alla proposta lanciata dal sindaco Milia: demolire il Mercato civico per realizzare una grande piazza con parcheggio interrato, e realizzare una nuova struttura di vendita in viale Colombo, dove sorgerà anche una seconda area per la sosta sotterranea. «La città non ha bisogno di altre piazze, ma di un rilancio dell’attuale Mercato, che deve continuare a stare nella sua sede storica», ha commentato il consigliere Stevelli. «Ovviamente la riqualificazione dev’essere studiata in chiave moderna: non solo commercianti, ma anche cibo, solo così può diventare il cuore pulsante della zona, far rivivere le attività di via Porcu e delle strade vicine». E sul trasferimento in viale Colombo, Stevelli ha ribadito: «Causerebbe un’ulteriore congestione del traffico e problemi alla viabilità».