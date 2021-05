La rivoluzione dei numeri civici tra posta e disagi 

Il postino disorientato a caccia dei numeri civici. Un classico da queste parti. Per tanti cittadini di Terralba ricevere la posta è da tempo una vera e propria odissea. Tutta colpa delle numerazioni sbagliate. O mai assegnate, soprattutto nelle zone agricole della cittadina. Ecco perché molte volte la posta, che siano semplici lettere e cartoline o anche notifiche di atti e bollette della luce, pacchi e raccomandate, vengono talvolta recapitate ad un altro utente. Con le conseguenti lamentele dei cittadini. Ora il Comune sta cercando di porre rimedio.

La revisione numerica

Il Comune, dopo un censimento dettagliato iniziato due anni fa e che ha interessato quattro mila nuclei familiari, da ieri ha iniziato ad assegnare i nuovi numeri civici. In campo a definire quella che si presenta coma una vera e propria rivoluzione dei numeri civici, una ditta specializzata. Se il censimento effettuato rileva che il vecchio numero è esatto questo viene semplicemente confermato, se invece viene rilevata una incongruenza nella successione, numero sbagliato o assente, ne viene assegnato uno nuovo. Come hanno fatto sapere dal Comune si tratta di un aggiornamento che non veniva fatto da diversi anni e che riguarda sia le abitazioni private, sia tutti gli esercizi commerciali del paese. «L’intervento, una volta portato a conclusione - spiega il sindaco di Terralba Sandro Pili -, consentirà anche al Comune di riorganizzare i propri servizi in maniera efficiente e assicurare alle famiglie sia un recapito puntuale della corrispondenza che una reperibilità certa e immediata a fronte di urgenti necessità».

Numeri nuovi

Gli addetti al servizio nelle prossime due settimane provvederanno all’apposizione delle nuove targhe in sostituzione di quelle esistenti. Prima di procedere alla posa in opera il personale stesso, munito di un'apposita tessera di riconoscimento, avviserà i cittadini suonando al campanello. «L’attività di revisione potrà comportare ovviamente la modifica del vecchio numero civico, e in ciò sarà onere dei cittadini interessati a comunicare la variazione del numero alle aziende con le quali si intrattengono rapporti contrattuali o di altro genere come ad esempio i gestori del servizio di telefonia, delle rete elettrica, del gas, dell'acqua, delle compagnie assicurative, istituti bancari, corrieri, e via dicendo - spiega il primo cittadino di Terralba». Non mancheranno i problemi legati alle modifiche da fare nei vari documenti personali come carta d’identità o patente, disagi che in qualche caso comporteranno anche l’esborso di una somma.

Il sindaco

«Il cambiamento del numero riguarda soprattutto le abitazioni di recente costruzione che per sbaglio ne avevano uno già assegnato ad un altro immobile - aggiunge Pili -. Con tutti i disagi del caso. Ora invece chi ad esempio ha costruito la casa sopra l’appartamento dei genitori avrà lo stesso numero dei parenti ma con la classificazione attraverso le lettere». Ma non è tutto. Finalmente avranno un numero civico e quindi potranno essere raggiunti senza nessuna difficoltà anche tutte le famiglie che risiedono in campagna. «Rintracciare diversi nuclei familiari era impossibile - conclude Pili -. Fine di un incubo».

