La rivolta di corso Umberto 

Massimiliano Mameli, 54 anni, proprietario del bar ristorante Il Drago Rosso, prende atto con favore delle rassicurazioni di Cannas. Mauro Fanni è titolare de La Casa del pecorino, al civico 54 del Corso: «Sono nel commercio dal 1980 e non avevamo mai subito un trauma simile come in questi ultimi cinque mesi. Lavorare con il Corso chiuso - dichiara Fanni (59) - è difficile e una passeggiata senza commercio è controproducente. Gli incassi, che erano già di sopravvivenza con la strada aperta, sono crollati e tanti di noi stanno raschiando il fondo. In questo modo ci stanno togliendo il pane di bocca. Spero ci ascoltino prima che con le loro decisioni facciano un danno alla nostra categoria ma anche a chi piace la passeggiata». Il proprietario della parafarmacia, Roberto Lai (43) illustra la situazione: «Il fatturato è crollato del 50 per cento e nel Corso non si vede un’anima. Sulla riapertura gli amministratori restano vaghi, dicendoci che cercheranno di accontentarci. Con la strada chiusa resteranno pochi negozi. I conti si fanno con la calcolatrice non a parole».

Un’iniziativa di protesta (simbolica) spia di un malumore diffuso. Massimo Cannas, 55 anni, ha avuto un confronto con i commercianti nell’area antistante l’ingresso e ha spiegato loro che per rimettere il Corso nella disponibilità degli utenti servono ancora «tempi tecnici». A margine del sit-in Cannas ha cercato di definire il fattore temporale: «Non siamo in grado di quantificare i tempi, ma credo saranno abbastanza brevi».

Già prima della chiusura per lavori gli incassi erano limitati. Ma con l’apertura del cantiere i conti delle attività commerciali di corso Umberto sono piombati nel profondo rosso. Stremati da mesi di semi-inattività, gli imprenditori insediati sono andati in Comune per restituire le chiavi dei loro negozi al sindaco.

Già prima della chiusura per lavori gli incassi erano limitati. Ma con l’apertura del cantiere i conti delle attività commerciali di corso Umberto sono piombati nel profondo rosso. Stremati da mesi di semi-inattività, gli imprenditori insediati sono andati in Comune per restituire le chiavi dei loro negozi al sindaco.

Un’iniziativa di protesta (simbolica) spia di un malumore diffuso. Massimo Cannas, 55 anni, ha avuto un confronto con i commercianti nell’area antistante l’ingresso e ha spiegato loro che per rimettere il Corso nella disponibilità degli utenti servono ancora «tempi tecnici». A margine del sit-in Cannas ha cercato di definire il fattore temporale: «Non siamo in grado di quantificare i tempi, ma credo saranno abbastanza brevi».

Le voci

Massimiliano Mameli, 54 anni, proprietario del bar ristorante Il Drago Rosso, prende atto con favore delle rassicurazioni di Cannas. Mauro Fanni è titolare de La Casa del pecorino, al civico 54 del Corso: «Sono nel commercio dal 1980 e non avevamo mai subito un trauma simile come in questi ultimi cinque mesi. Lavorare con il Corso chiuso - dichiara Fanni (59) - è difficile e una passeggiata senza commercio è controproducente. Gli incassi, che erano già di sopravvivenza con la strada aperta, sono crollati e tanti di noi stanno raschiando il fondo. In questo modo ci stanno togliendo il pane di bocca. Spero ci ascoltino prima che con le loro decisioni facciano un danno alla nostra categoria ma anche a chi piace la passeggiata». Il proprietario della parafarmacia, Roberto Lai (43) illustra la situazione: «Il fatturato è crollato del 50 per cento e nel Corso non si vede un’anima. Sulla riapertura gli amministratori restano vaghi, dicendoci che cercheranno di accontentarci. Con la strada chiusa resteranno pochi negozi. I conti si fanno con la calcolatrice non a parole».

Anche Salvatore Schirru (60), proprietario della macelleria inaugurata nel 1962, vota per la strada aperta. «Se il corso Umberto è chiuso - è la sua osservazione - il flusso dei clienti cala. Il Corso deve restare aperto e con la sosta regolamentata».

Il sindaco

All’altezza delle vie Cagliari, Cairoli e Mazzini sono ancora in corso alcuni interventi di impiantistica. «Come maggioranza - sottolinea il sindaco Massimo Cannas - stiamo lavorando per accogliere una parte importante delle esigenze dei commercianti, ma ci serve ancora del tempo perché sono in corso attività accessorie ai lavori. Ci confronteremo con i nostri tecnici per renderlo fruibile in sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata