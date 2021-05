La rivolta dei taxi: «Senza indennizzi siamo allo stremo»  

Hanno spento i motori e incrociato le braccia per tutta la mattina. Dopo due ore di sit-in e il blocco del traffico nel cuore di Cagliari, il confronto con una piccola delegazione di manifestanti ricevuta ai piani alti e l’impegno della Camera di commercio: «Entro maggio saranno erogati i soldi». Una vittoria - seppur parziale - per tassisti e conducenti Ncc arrivati anche da Oristano per l’ennesima protesta da inizio pandemia.

La rassegnazione

Si sono dati appuntamento alle dieci, ai piedi della statua di Carlo Felice e davanti all’occhio attento degli agenti della Municipale e delle altre forze dell’ordine. Niente cortei né striscioni, soltanto le storie di chi fa parte di una delle tante categorie messe in ginocchio dall’emergenza sanitaria. «La situazione è insostenibile, parliamo di fatturati ridotti di circa l’ottanta per cento. Non si può continuare così», commenta Danilo Cesarano, cinquant’anni e licenza numero 59 acquistata diciassette anni fa. Una copione che si ripete pressoché identico tra la quarantina di manifestanti riuniti nel cuore del capoluogo sardo. «Sino a quando si può andare avanti così? Rido per non piangere, chi non ha altre entrate non può sicuramente mandare avanti una famiglia con i guadagni attuali», osserva Salvatore Brancaccio, sessant’anni, licenza numero 9.

Le voci

«Vogliamo risposte e tempi certi»: Giovanni Frongia e Riccardo Mascia, delegati taxi sud Sardegna e promotori dello sciopero, sono irremovibili. Due soli punti, messi nero su bianco nel foglio A4 che riassume il senso della giornata di protesta: «Stiamo ancora aspettando i fondi stanziati dalla Regione e non ancora erogati dalla Camera di commercio». Indennizzi parziali, ottenuti - per ora soltanto sulla carta - dopo la manifestazione di inizio novembre sotto la sede del Consiglio di via Roma, che aveva portato allo stanziamento di circa quattro milioni messi a disposizione dall’assessorato della Programmazione. «Si era stabilito che la piattaforma fosse gestita dalla Camera di commercio, ma a oggi non abbiamo visto un solo euro di quei fondi», prosegue Frongia. «Dopo i vari tentativi fatti per ottenere chiarimenti, l’unica risposta è stato un silenzio inaccettabile. Da qui non ce ne andremo sino a quando non otterremo spiegazioni».

L’attesa

«Siamo allo stremo, chiediamo che le istituzioni ci diano una mano immediata», sbotta Claudio Dessì, che prima del Covid portava in giro i turisti sull’Ape calessino. «Le spese sono puntuali, tasse, mutuo, Inps e via dicendo, ciò che non arrivano sono gli aiuti promessi. Sono stato costretto a indebitarmi, mi dichiaro fallito», rilancia Fabrizio Meloni, 53 anni, moglie e figlio a carico.

Le testimonianze vanno avanti sino a mezzogiorno circa, quando la piccola delegazione ricevuta dal segretario generale della Camera di commercio, riferisce quanto deciso: «Possiamo dirci parzialmente soddisfatti, ci è stato assicurato che entro fine mese ci verrà data la prima tranche dei quattromila euro che ci spettano», racconta Frongia ai presenti. La protesta - per ora - è finita.

