La rivolta dei passeggini 

Il sì del bilancio a fine mattinata dopo una lunga sosta. A chiederla è proprio Soddu, quando le mamme dalle gradinate del pubblico rumoreggiano. Ognuna ha una maglietta con su la scritta (Mamma di Daniele, Mamma di Francesca e così via). Dall’opposizione è la consigliera del Psd’Az, Viviana Brau ad annunciare: «Non voto questo bilancio che non parla di Lollove, Prato Sardo e che parla di potenziamento della città dei bambini con uno scivolo, ma dove si aumentano le rette». Anche dal Pd, Natascia Demurtas ricorda: «Avete perso di vista i problemi concreti della città, a che serve avere una bella palestra se poi si investono 10 mila euro per tutte le società sportive?». Francesco Guccini ricorda i «troppi cantieri aperti, serve più programmazione e controllo». Per la maggioranza è un altro passo lontano dal baratro default, sfiorato nel 2015.

La protesta strappa l’impegno del sindaco Andrea Soddu e dell’assessora Fausta Moroni. «Abbiamo pensato ad un prestito d’onore concesso dal Comune alle mamme per colmare il problema anticipi dei bonus Inps». Ma le mamme non sono convinte. «Per ora hanno fatto promesse - dicono Sara Flore Guiso e Antonella Bassu, presidente e vice del comitato mamme, all’uscita dal Comune -, aspettiamo il tavolo tecnico, l’importo delle rette è rimasto lo stesso». Dal Consiglio infatti arriva il sì al Bilancio che contiene la conferma delle aliquote Imu, e un maggiore gettito garantito proprio dall’aumento delle rette.

Hanno dovuto chiedere chi un giorno di ferie, chi un permesso per presentarsi con i passeggini davanti al Comune e salire tra il pubblico del Consiglio in quel momento impegnato per l’approvazione del bilancio previsionale. Una ventina di mamme dei bimbi che frequentano gli asili nido comunali, costituitesi in comitato, ieri hanno protestato in Municipio contro il caro delle rette. Gli aumenti, fino al 600 per cento, per tutte sono insostenibili. Nonostante sulla carta coperti dai bonus regionali e dell’Inps, soprattutto perché le famiglie sono costrette ad anticipare le mensilità (diverse) per ottenere i bonus. Le rette da poche decine di euro, per chi ha un’Isee sino a 25 mila euro, sono schizzate a oltre 272 euro.

Hanno dovuto chiedere chi un giorno di ferie, chi un permesso per presentarsi con i passeggini davanti al Comune e salire tra il pubblico del Consiglio in quel momento impegnato per l’approvazione del bilancio previsionale. Una ventina di mamme dei bimbi che frequentano gli asili nido comunali, costituitesi in comitato, ieri hanno protestato in Municipio contro il caro delle rette. Gli aumenti, fino al 600 per cento, per tutte sono insostenibili. Nonostante sulla carta coperti dai bonus regionali e dell’Inps, soprattutto perché le famiglie sono costrette ad anticipare le mensilità (diverse) per ottenere i bonus. Le rette da poche decine di euro, per chi ha un’Isee sino a 25 mila euro, sono schizzate a oltre 272 euro.

La soluzione

La protesta strappa l’impegno del sindaco Andrea Soddu e dell’assessora Fausta Moroni. «Abbiamo pensato ad un prestito d’onore concesso dal Comune alle mamme per colmare il problema anticipi dei bonus Inps». Ma le mamme non sono convinte. «Per ora hanno fatto promesse - dicono Sara Flore Guiso e Antonella Bassu, presidente e vice del comitato mamme, all’uscita dal Comune -, aspettiamo il tavolo tecnico, l’importo delle rette è rimasto lo stesso». Dal Consiglio infatti arriva il sì al Bilancio che contiene la conferma delle aliquote Imu, e un maggiore gettito garantito proprio dall’aumento delle rette.

Stop al Consiglio

Il sì del bilancio a fine mattinata dopo una lunga sosta. A chiederla è proprio Soddu, quando le mamme dalle gradinate del pubblico rumoreggiano. Ognuna ha una maglietta con su la scritta (Mamma di Daniele, Mamma di Francesca e così via). Dall’opposizione è la consigliera del Psd’Az, Viviana Brau ad annunciare: «Non voto questo bilancio che non parla di Lollove, Prato Sardo e che parla di potenziamento della città dei bambini con uno scivolo, ma dove si aumentano le rette». Anche dal Pd, Natascia Demurtas ricorda: «Avete perso di vista i problemi concreti della città, a che serve avere una bella palestra se poi si investono 10 mila euro per tutte le società sportive?». Francesco Guccini ricorda i «troppi cantieri aperti, serve più programmazione e controllo». Per la maggioranza è un altro passo lontano dal baratro default, sfiorato nel 2015.

Il sindaco

«Siamo partiti da una situazione critica, e stiamo migliorando - spiega Andrea Soddu - ma questo non ci consente ancora di utilizzare gli avanzi di bilancio che servono a coprire le vecchie esposizioni, anche per i servizi a domanda individuale come asili, avevamo l’obbligo di adeguarle, siamo pronti a parlare e trovare le soluzioni migliori»

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata