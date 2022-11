La rivincita sulla vita è una medaglia d’oro 

La voce di Lai, la sua energia, non calano mai d’intensità mentre ripercorre il passato: «Per una vita ho fatto il camionista, trasporti internazionali. Più che un lavoro, una vera esperienza che facevo con passione». Poi in un giorno come tanti, l’incidente: «Era il 2003, facevo un giro sulla moto di un amico. Andavo piano. Si è bloccato il freno e sono caduto». La diagnosi medica non lascia speranze: «Lesione midollare. Non mi illudevo, sapevo che non avrei più camminato. Allora ho pensato di riprendermi la mia vita: caccia, pesca, nuoto. Avrei ripreso anche a guidare il camion, ma non se ne trovava uno adattato». Il 47enne è così, la sua caparbietà la porta come un abito che gli va a pennello: «Sono una persona che non pensa ad abbattersi. Sarà il dna sardo», scherza. Ma non nega le difficoltà: «È dura accettare la tua condizione, la vita riparte da zero. Devi imparare a vestirti, fare conto solo su una parte del tuo corpo, imparare a gestire la vescica, l’intestino. È come tornare bambini e rimparare tutto da capo. Non ho avuto depressione ma ci vuole impegno, tanta forza per sentirsi caratterialmente normale. Non mi sento cambiato ma in tanti ragazzi e ragazze come me ho visto vulnerabilità e fragilità».

L’ultimo piattello che come una saetta colorata solca il celo. La scelta di premere il grilletto presa in quella frazione di secondo. E poi, c’è solo spazio per esultare, anche se si è già campioni dentro. Come Oreste Lai, 47 anni, sestese. Pochi giorni fa ha portato la squadra paralimpica italiana, le Fiamme Oro, a conquistare l’oro nel campionato del mondo categoria “para-trap”. Una grandissima prova di carattere, con cui è riuscito anche a infrangere un record mondiale, mettendo a segno 39 tiri su 50. «Come sto?», racconta Oreste, appena tornato a casa, «sono stanco, entusiasta, felice». Poi ringrazia «l’impianto tiro a volo Arborea, Settimo San Pietro e Ortacesus, Fitav, Fiamme Oro, Perazzi e Fiocchi».

L’ultimo piattello che come una saetta colorata solca il celo. La scelta di premere il grilletto presa in quella frazione di secondo. E poi, c’è solo spazio per esultare, anche se si è già campioni dentro. Come Oreste Lai, 47 anni, sestese. Pochi giorni fa ha portato la squadra paralimpica italiana, le Fiamme Oro, a conquistare l’oro nel campionato del mondo categoria “para-trap”. Una grandissima prova di carattere, con cui è riuscito anche a infrangere un record mondiale, mettendo a segno 39 tiri su 50. «Come sto?», racconta Oreste, appena tornato a casa, «sono stanco, entusiasta, felice». Poi ringrazia «l’impianto tiro a volo Arborea, Settimo San Pietro e Ortacesus, Fitav, Fiamme Oro, Perazzi e Fiocchi».

L’incidente

La voce di Lai, la sua energia, non calano mai d’intensità mentre ripercorre il passato: «Per una vita ho fatto il camionista, trasporti internazionali. Più che un lavoro, una vera esperienza che facevo con passione». Poi in un giorno come tanti, l’incidente: «Era il 2003, facevo un giro sulla moto di un amico. Andavo piano. Si è bloccato il freno e sono caduto». La diagnosi medica non lascia speranze: «Lesione midollare. Non mi illudevo, sapevo che non avrei più camminato. Allora ho pensato di riprendermi la mia vita: caccia, pesca, nuoto. Avrei ripreso anche a guidare il camion, ma non se ne trovava uno adattato». Il 47enne è così, la sua caparbietà la porta come un abito che gli va a pennello: «Sono una persona che non pensa ad abbattersi. Sarà il dna sardo», scherza. Ma non nega le difficoltà: «È dura accettare la tua condizione, la vita riparte da zero. Devi imparare a vestirti, fare conto solo su una parte del tuo corpo, imparare a gestire la vescica, l’intestino. È come tornare bambini e rimparare tutto da capo. Non ho avuto depressione ma ci vuole impegno, tanta forza per sentirsi caratterialmente normale. Non mi sento cambiato ma in tanti ragazzi e ragazze come me ho visto vulnerabilità e fragilità».

La svolta

Lo sport è la svolta della vita: «Andavo già a caccia, un amico mi convinse a provare a il tiro a volo». Da allora sono tantissimi i successi. Quindici titoli italiani vinti, dodici internazionali, due argenti e due ori ai campionati mondiali. «Agli Emirati sono già stato nel 2016 e non vedevo l’ora di tornare perché c’è un clima molto simile a quello sardo. All’inizio ero terzo a pari punti, e nello spareggio ho sbagliato subito. Ma mi ha dato la carica per la manche successiva e lì ho vinto con un margine di cinque punti e record mondiale». Tra le vittorie più belle, Lai ricorda quella a Sidney: «Avevo perso con il campione australiano, gli avevo promesso che avrei avuto la mia rivincita. E ce l’ho fatta».

Gli appuntamenti

Per un atleta paralimpico, «la sfida è trovare il compromesso tra carrozzina, equilibrio, postura. Questo sport richiede riflessi paragonabili alla formula uno, il fucile dev’essere un prolungamento di te stesso, sparare è come puntare il dito». Ma vale ogni sforzo: «Lo sport lo consiglierei a tutti, ti fa stare bene fisicamente e mentalmente, crei gruppo. Anche con gli avversari siamo una grande famiglia. Infatti voglio imparare l’inglese per comunicare con tutti». L’atleta non pensa a fermarsi: «Questo sport non ha età. Le prossime tappe sono l’esibizione a Parigi nel 2024 e i giochi di Los Angeles nel 2028».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata