La riscossa nel segno di Nainggolan 

Radja Nainggolan dice 33. Il Ninja ieri ha festeggiato il compleanno. Una marea di messaggi social di tifosi, amici, compagni ed ex compagni, ma dal pomeriggio la testa è tornata esclusivamente sul campo, col primo allenamento della settimana che porta alla sfida salvezza contro il Benevento. Per il belga una questione d'onore, una sfida da vincere prima di affrontare di nuovo il discorso sul suo futuro.

Tanti auguri

Tanti, tantissimi. E non poteva essere diversamente. Perché uno come Nainggolan o lo ami o lo ami. Soprattutto se lo conosci. E allora i 33 anni vengono festeggiati da ex compagni di Roma (come Juan Jesus) e Inter (come Candreva, oggi alla Samp), oltre che i tanti incrociati in Sardegna (dal serbo Avramov al marocchino El Kabir) e gli amici di sempre, a partire da Cossu. Una sfilata nelle storie di Instagram, il regno social del Ninja.

Cuore rossoblù

Ma la testa di Nainggolan è tutta sul Cagliari. Perché in questo finale di campionato Radja ha deciso di caricarsi la squadra sulle spalle. Due mesi di sofferenze, alla ricerca di una condizione che sembrava irraggiungibile. Poi, quando Semplici lo ha sguinzagliato a tutto campo, riecco il giocatore sognato da tutti i tifosi rossoblù. E non può essere un caso che la riscossa del Cagliari sia iniziata proprio con la sua rinascita. Trascinatore nella rimonta miracolosa col Parma e nel blitz di Udine, dove ha quasi “cercato” l'ammonizione utile per prendersi subito la squalifica ed esser presente nel gran finale. A Napoli, in una squadra ridisegnata, era ancora lui la scheggia impazzita, a sostegno di Pavoletti, ma anche del centrocampo. Una gara speciale legata a mille ricordi e anche al “Diego Maradona” il Ninja non ha fallito. Calzettoni abbassati, a cantare e portare la croce, come sempre dal primo all'ultimo minuto. Perché Semplici, fin dal suo primo giorno cagliaritano, gli ha consegnato le chiavi della squadra e non rinuncia mai al suo Ninja: sempre in campo, col tecnico toscano, dal fischio d'inizio a quello di chiusura.

Corsa continua

Non sarà più quello di un tempo, ma Nainggolan continua a non fare mai un passo indietro o uno scatto in meno. A Napoli, tanto per cambiare, ha scaricato il contachilometri (10,541 i chilometri percorsi), andando a sradicare palloni dai piedi avversari e puntando, spesso e volentieri, verso la porta di Meret. Anche nel finale, quando le forze stavano mancando, ha tirato fuori altre energie nervose, spingendo il Cagliari all'impresa. Perché il punto strappato al Napoli è un'impresa.

Il match clou

E adesso la madre di tutti gli spareggi salvezza. Domenica ha fatto i complimenti all'Inter e ai suoi ex compagni per lo scudetto, mentre ieri Nainggolan ha festeggiato nello spogliatoio con staff tecnico e compagni. Ma una cosa veloce, perché ora conta solo il campo. E conta solo la partita col Benevento. Una settimana di lavoro, sempre in testa al gruppo, con la sfida del “Vigorito” da vincere. Perché lo spirito vincente del belga non prevede altri risultati. Perché i tre punti sarebbero la spinta decisiva verso la salvezza. Nainggolan vuole salutare lasciando ancora il Cagliari in Serie A. E la conferma nel massimo campionato, chissà, potrebbe anche lasciare la porta aperta a un nuovo, magari definitivo ritorno. Perché bello lo scudetto sulla maglia dell'Inter. Ma vuoi mettere giocare con la tua squadra del cuore?