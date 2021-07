La risalita di Berrettini 

La finale di Wimbledon vale l'ottava piazza mondiale per Matteo Berrettini. Risalendo di un gradino nella Top10 Atp, il 25enne tennista romano ritrova il suo best ranking, toccato per la prima volta nel novembre 2019. Una posizione che, dopo lo storico risultato per il tennis italiano, è ancora più speciale, visto che Berrettini supera l'uomo che più di ogni altro può essere nominato “Re di Wimbledon”, Roger Federer, otto volte campione sull'erba londinese, staccato ora di 1273 lunghezze. Ma l'azzurro guarda più in alto: settimo, distante 767 punti, c'è il russo Andrey Rublev. Ieri, Berrettini è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assieme agli azzurri che hanno vinto gli Europei di calcio (e di atletica), accompagnato dal suo coach Vincenzo Santopadre e dal presidente della Fit Angelo Binaghi.

In 10 nella Top 100

Dopo il terzo torneo dello Slam 2021, sono dieci gli italiani nella Top 100. Alle spalle di Berrettini ci sono Jannik Sinner (stabile 23°), Lorenzo Sonego (che sale dal 27 al 26), Fabio Fognini (31, testa di serie numero 3 sul rosso di Bastad), Lorenzo Musetti (dal 63 al 62, esordirà oggi in Svezia contro Laaksonen), Gianluca Mager (dal 77 al 73, oggi ad Amburgo contro Molcan), Marco Cecchinato (dall'86 all'82, ha esordito a Bastad eliminando 6-2, 5-7, 6-3 Gasquet), Andrea Seppi (dal 90 all'87), Stefano Travaglia (88) e Salvo Caruso (96, in Svezia sfida Vesely).

Vincono Dessolis e Fois

Profumo di tennis internazionale a Sassari, dove la finale della prima edizione dell'Open Trofeo Florgarden, che ha portato sui campi dell'Accademia 170 atleti e che ha visto la 19enne portacolori del Tc Cagliari Barbara Dessolis (unica tennista sarda presente nelle classifiche mondiali, alla posizione 1386) battere 7-5, 6-3 in finale la 32enne toscana di Pietrasanta Corinna Dentoni (602 Wta). Sul 5-5 nel primo set, Dessolis ha trovato lo sprint giusto per aggiudicarsi il parziale, mentre nel secondo, con Dentoni in vantaggio 3-2, 40-0 e servizio, l'isolana non ha concesso più niente fino alla stretta di mano finale. Nel singolare maschile, il successo è andato al 24enne alfiere del Tc Alghero Michele Fois, 6-1, 7-5 su Andrea Calcagno (Tc Calangianus). Dopo un primo set di marca algherese, il classe 2000 del Team Asara è andato sul 5-4, ma ha subito la reazione del più esperto avversario.

