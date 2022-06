«La ripresa è frenata dalla guerra» 

Archiviato il periodo più critico della pandemia, nel 2021 l’economia della Sardegna stava iniziando a mostrare dei segnali di ripresa, che ora rischiano di essere scardinati dall’incertezza legata ai rincari sull’energia, connessi al conflitto in Ucraina. Alla fine dell’anno scorso il Pil regionale si era attestato su livelli inferiori di circa il 4,5%, rispetto al dato del 2019.

Lo scenario

Dal rapporto sull’economia della Sardegna di Bankitalia, illustrato ieri, emerge come al lieve recupero dell’economia abbiano contribuito un leggero rilancio sui consumi e sulla domanda estera riferita a tutte le principali produzioni, oltre una debole risalita degli investimenti. Lo scenario attuale è incerto. «Il barometro di certi indicatori volge al peggio e di conseguenza - ammette Stefano Barra, direttore della sede di Cagliari - questo quadro, che forniva maggiori elementi di speranza nel 2021, si sta progressivamente deteriorando. Per la Sardegna gli aspetti positivi sono legati all’impegno per la transizione ecologica, dove l’Isola è posizionata bene. Ovviamente, ci sono dei problemi legati alla riconversione di alcune produzioni che fanno un massiccio uso del carbone, soggetto all’embargo della Russia. Però, ci sono grandi opportunità per mettere in piedi delle strategie alternative. Su un piano più generale, c’è il Pnrr che per la Sardegna cuba circa 1,5 miliardi di euro per interventi e investimenti molto importanti».

I settori

L’industria, dove c’è stata un’espansione del volume degli affari, mostra indicatori positivi. La ripresa maggiore si è avuta soprattutto nelle costruzioni, comparto trainato dai bonus statali, e in quello dei servizi. «Il turismo - ha spiegato Barra - avrà senz’altro un risultati positivo, anche se mancherà la componente russa, che quantitativamente incide poco, ma è relativamente più importante sul fronte della capacità di spesa. La stagione è partita in modo positivo, ma ci sono delle incognite legate al rincaro dei carburanti».

Gli altri dati

Dopo un decremento rilevato nel 2020, l'anno scorso si è osservata una ripresa del mercato del lavoro. Nella media dell’anno il numero degli occupati è cresciuto del 2,1%, un dato più alto di quello nazionale (0,8%). Nonostante il quadro di difficoltà, il settore del credito è cresciuto nel 2021 e si sta ponendo bene: «Non abbiamo avvisaglie di situazioni preoccupanti - osserva Barra - e non ci sono situazioni di deterioramento particolari. È però una linea delicata, perché i segnali di incertezza sono tantissimi».

I prestiti alle famiglie sarde sono aumentati in modo marcato l’anno scorso. L’incremento è stato sostenuto soprattutto dalla componente destinata all’acquisto delle abitazioni, dal 2,1% di fine 2020 al 4,8% di dicembre scorso.

La Regione

Il presidente della Regione Christian Solinas ha sottolineato che pur essendoci «certamente dei fattori di debolezza legati a problemi annosi e alla situazione internazionale attuale, i dati della Banca d’Italia, oltre ad attestare un generale stato di salute della nostra economia, ci spronano a proseguire nello sforzo straordinario in atto fin dall’inizio della legislatura».