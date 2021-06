La rinuncia dei barracelli 

In ritardo la campagna antincendio nei comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis. «Lo schema di convenzione tra i tre Comuni risulta invariato - spiega la sindaca di Soleminis Rita Pireddu - ma a differenza dello scorso anno, la compagnia barracellare del Comune di Dolianova non ha dato disponibilità per il servizio».

Una decisione a sorpresa che i barracelli preferiscono non commentare. «In qualità di Comune capofila - precisa il sindaco di Dolianova Ivan Piras – è nostro compito pubblicare una manifestazione di interesse al fine di individuare un’associazione di volontariato operante nel settore e regolarmente iscritta nell’elenco regionale del volontariato di Protezione Civile per la campagna antincendio.

La ricerca

Attualmente nei tre comuni non è presente alcuna associazione di volontariato di Protezione civile idonea, occorrerà rivolgersi a un paese vicino in grado di garantire il servizio.

Da alcuni anni il Comune di Dolianova partecipa, insieme ai Comuni di Serdiana e di Soleminis, alla gestione associata del servizio anticendio intercomunale di protezione civile. Da un lato per consentire un risparmio per i singoli Comuni, dall’altro per condividere esperienze, risorse e mezzi, spesso complementari fra di loro, fornendo in tal modo una prestazione più efficace. Il servizio lo scorso anno ha avuto un effetto positivo per cui le tre amministrazioni comunali hanno deciso di ripetere l’esperienza anche per la campagna antincendio di questa estate.

Il bando

L’associazione di volontariato dovrà garantire il pattugliamento, la vigilanza e le operazioni di prevenzione contro gli incendi. I volontari svolgeranno interventi di spegnimento e bonifica dei luoghi colpiti dagli incendi seguendo le indicazioni della Forestale e dei vigili del fuoco.

L’estate è ormai iniziata e purtroppo nei comuni limitrofi si iniziano già a riscontrare i primi incendi boschivi. Per questo l’amministrazione comunale di Dolianova è al lavoro per individuare al più presto l’associazione di volontariato da affiancare ai singoli centri nella gestione della campagna antincendi.

