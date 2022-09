La rinascita passa dai cittadini 

Dal corso di caffetteria a quello di educazione all’ascolto fino agli incontri di scrittura creativa e alla condivisione delle postazioni di lavoro. Al Community Hub, inaugurato a giugno scorso, hanno preso il via le attività per animare la piattaforma di servizi solidali a sostegno della cittadinanza e funzionali allo sviluppo sociale dei quartieri Poltu Cuadu e Sacra Famiglia. Dal taglio del nastro, a luogo aperto alla reciprocità di competenze e attività dove la solidarietà diventa moneta da spendere (o da donare) nella condivisione dei servizi, gli iscritti sono già ottanta. Di età eterogenea, soprattutto giovanissimi e anziani, offrono e chiedono esperienze e aiuto, generando un'energia virtuosa tra domanda e offerta.

Le richieste

Alla Portineria di comunità, che censisce e mette in relazione bisogni e soluzioni, scambiati gratuitamente, gli iscritti al Community Hub chiedono soprattutto compagnia, di imparare le lingue straniere e supporto nella manutenzione di giardini e in cucina. Offrono lezioni di informatica, di lingue straniere, di teatro e di cinema. Intanto, è in partenza il corso di educazione all'ascolto, rivolto a un massimo di 20 partecipanti per formarli a un approccio di mutuo aiuto ed essere di supporto all'attività del progetto Panchina solidale, servizio che offre sostegno psicologico a chi è in difficoltà. Un'azione che, in via sperimentale, è stata estesa alle tre associazioni cittadine a supporto delle persone anziane: nelle sedi di Anteas, Seconda e terza età e Associazione Apo hanno preso il via, con ottimi risultati, gli incontri di gruppo per superare la solitudine. Iniziano il 29 settembre, gli incontri di scrittura creativa che alternano laboratori di pratica a the letterari con gli autori. Molto partecipata, ieri, la prima lezione del corso di caffetteria base: quindici ore, tra teoria e pratica, per imparare tutti i segreti della preparazione del caffè e la gestione di una caffetteria, tra le iniziative del Ristocaffè che serve buone pratiche per l'uso e il riuso del cibo. È in corso la selezione per l'assegnazione di sei postazioni di co-working, destinate a giovani imprenditori e a neonate startup.

La radio

Ieri, sono state accese, anche, le casse della Web Roch Radio, radio on-line del Community Hub per dare voce alla comunità, alle associazioni e ai giovani dei due quartieri. Pensata per i ragazzi, il prossimo obiettivo è formare gli studenti delle scuole superiori perché possano gestirla, in una diretta costante che trasmetta musica e interessi per le loro orecchie.