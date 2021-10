La rinascita è un biscotto al cioccolato 

«Se guarita vuol dire che non ho più quel pensiero, no. Non sono guarita. Ma se invece vuol dire che so di avere un problema, in condizioni di stress, ma riesco a fermarmi e a non finire nel burrone allora sì, posso dire che sono guarita». Consapevolezza distillata in parole accuratamente pesate. Quel pensiero, quel problema, è un disturbo alimentare, l’anoressia nervosa che ha accompagnato Martina per anni, dall’inizio del liceo, in quell’età incerta della rivoluzione del corpo e della mente. Martina Ronchi, 21 anni, di Olbia, ha attraversato la tempesta, e oggi è una studentessa di Medicina all’Università di Ferrara. Coraggiosa, da metterci la faccia anche in un’intervista su “Piazza Pulita”: «Sono orgogliosa del percorso fatto e convinta che sia fondamentale parlarne, fin dalle scuole medie perché l’età si sta abbassando moltissimo. E invece non se ne parla affatto. Le bambine hanno accesso ai social molto presto».

I modelli

Martina usa una metafora precisa per i social: benzina sul fuoco della malattia. «I disturbi del comportamento alimentare sono una malattia. Molto seria, può anche uccidere. Non è che ti ammali per colpa della moda o delle influencer. Però sono modelli che alimentano il male. Gli imperativi della nostra società sono essenzialmente tre: devi essere bello, magro (e le due cose di solito coincidono) e felice. La mattina ti alzi e fai un giro sui social, Facebook o Instagram e sono tutti belli e felici. E se non sei bello? Non sei felice? La gente intorno a te ti dice “perché non sei felice? Sei carina, sei intelligente, hai una bella famiglia”. Ma essere felici non è obbligatorio».

Il buio

«Quando mi sono ammalata, ero abbastanza piccola, avevo 13-14 anni. Come la maggior parte delle persone che si ammalano di questo disturbo ero molto sensibile, brava a scuola, brava in tutte le cose che facevo, molto perfezionista. Ma dentro sentivo una specie di vuoto interiore, un disagio talmente grande che non riuscivo a gestirlo. Perdevo il controllo e pensavo di mantenerlo attraverso il cibo. In realtà tu non controlli niente, è l’anoressia che come tutte le malattie controlla te e diventi prigioniera di quest’alleato che pensavi potesse aiutarti. L’anoressia è l’unica malattia che una persona vuole tenere per sé».