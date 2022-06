La rinascita dopo le minacce 

«Partiti a cavallo alla prima alba, imbacuccati nei loro cappotti di orbace nero, con i cappucci puntuti rialzati sembravano gente di inferno». Le parole di Salvatore Cambosu che descrivono l’incedere dei Thurpos le hanno fatte imprimere nello stendardo con il nuovo logo. Fierezza identitaria. A Orotelli rinasce la Pro Loco. Riparte da solide basi, dopo anni di assenza e le minacce sul muro del cimitero che nel 2018 avevano sfibrato l’entusiasmo e portato alle dimissioni del precedente direttivo. Adesso per il passato non c’è posto. C’è uno sconfinato patrimonio di eccellenze da promuovere. Soprattutto, ci sono quasi 400 iscritti, tantissimi giovani, che vogliono far brillare il nuovo sodalizio.

Entusiasmo alle stelle

L’anfiteatro comunale gremito per suggellare una serata «che per noi è un evento importantissimo, carico di significati», ha detto mercoledì sera il sindaco di Orotelli, Tonino Bosu, davanti alla sua gente. «Parlerei addirittura di data storica - prosegue -. La Pro Loco mancava da molto tempo, ora saremo in grado di organizzare tantissimi eventi, di promuovere il nostro territorio e le sue bellezze. Arte, architettura, cultura, enogastronomia di qualità. Poi, le nostre maschere della tradizione, le chiese ricche di fascino. Insomma, ripartiamo da qui, dalla nostra storia anche per contrastare lo spopolamento che purtroppo colpisce sempre più i nostri paesi». Bosu aggiunge: «Lo sviluppo in chiave turistica è senza dubbio l’obiettivo da perseguire. Potrebbe incentivare la nascita di strutture ricettive, artigianali e commerciali».

Trazione giovanile

I numeri non mentono. Degli attuali 370 iscritti, 60 sono minorenni. Nella serata del primo giugno erano in piazza, pronti a sventolare con orgoglio quella tessera che genera appartenenza a una comunità e sete di riscatto.