La rinascita di Sa dom’e Farra 

«Fa piacere che l’amministrazione abbia accettato la nostra proposta» dice Lucio Carboni di Su Idanu, «è importante che la domus resti aperta. In questo modo sarà sempre sotto controllo e non ci sarà il rischio che finisca di nuovo nel degrado. E le proposte non dureranno solo due mesi. «A ottobre» aggiunge Carboni, «si farà un altro bando per i mesi invernali e per il Natale con le iniziative che si sposteranno nelle parti al coperto».

Il programma si articolerà su diversi fronti. Ci saranno laboratori di ballo sardo soprattutto per bambini e ragazzi, laboratori di poesia campidanese, presentazione di libri di cultura popolare sarda, convegni su musica colta e musica popolare, concerti di musica sarda cantadas e versadas, mostre e laboratori sui finimenti per i cavalli. La rete di associazioni si avvarrà inoltre della collaborazione delle associazioni Feminas, Nodas e Boxis Campidanesas.

Dopo anni di chiusura e di aperture sporadiche per Sa dom’e Farra è arrivato il tempo della rinascita. L’antica casa campidanese in via Porcu, che fu il primo museo etnografico della città, si prepara a riaprire le porte in continuità assicurando mesi di iniziative nel segno della tradizione. Saranno le associazioni culturali e folkloriche Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu a gestire la domus e ad assicurare un ricco calendario tra mostre, convegni e concerti dal 25 agosto al 29 ottobre. Si sono infatti aggiudicate una manifestazione di interesse bandita dal Comune e hanno costituito una rete di associazioni con lo scopo di contribuire appunto alla salvaguardia del patrimonio popolare e alla crescita culturale della città.

I protagonisti

«Siamo molto contenti» dice il presidente del Città di Quarto Gianni Orrù, «perché Sa Dom’e Farra diventa finalmente fruibile a tutti vivibile e aperta. Tra le tante cose riproporremo anche il convegno sull’Accabadora, che aveva avuto un grande successo».

Eventi all’aperto

Per le iniziative di questa prima tranche estiva, sarà allestita nel cortile una pedana per permettere di allestire gli spettacoli e dare un’aria di festa.

«Apprezziamo la volontà dell’amministrazione nel voler valorizzare un sito come Sa dom’e Farra simbolo dell’identità quartese» spiega Ennio Deiana presidente de Su Scrignu de campidanu, «abbiamo messo su una programmazione che punta principalmente sui laboratori legati a su connotu. È importante che questa programmazione sia frutto di una collaborazione tra più associazioni accomunate da una spiccata competenza in materia di tradizioni. Tra le varie iniziative porteremo anche alla riscoperta de su bandidori che annuncerà tutti gli eventi con la sua tromba in giro per la città».

Il programma

Il via giovedì 25 agosto alle 20 con il laboratorio sartoriale sul costume sardo a cura dell’associazione Femminas. Il giorno dopo il Città di Quarto proporrà un laboratorio di ballo sardo. Si prosegue sabato 27 con il laboratorio di poesia campidanese di Su Scrignu de Campidanu. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno ogni giovedì, venerdì e sabato, a volte anche domenica. Così l’1, 2 e 3 settembre ci saranno il laboratorio sartoriale di Femminas, lo spettacolo Antichi riti dell’associazione Nodas e ancora il laboratorio di poesia campidanese de Su Scrignu de Campidanu.

Appuntamento da non perdere giovedì 22 e venerdì 23 con “Funimentus”, esposizioni degli ornamenti per i cavalli, da lavoro e da festa. E ancora venerdì 23 la presentazione del libro Janas, la scomparsa di Angela Masala di Federica Selias, a cura dell’associazione Nodas, sabato 24 la Versada campidanese, a cura dell’associazione Su Scrignu de Campidanu e sabato 8 e domenica 9 ottobre l’esposizione degli antichi costumi Quartesi, a cura dell’associazione Su Scrignu de Campidanu.

