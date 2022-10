La ricreazione si fa in classe 

Gli alunni sporcano il giardino e il dirigente li costringe a trascorrere la ricreazione in classe. All’istituto Ianas di viale Santa Chiara passa la linea dura di Nanni Usai, preside inflessibile, davanti alle cattive abitudini di qualche iscritto che anziché gettare bottigliette e cartacce negli appositi contenitori abbandona tutto in cortile, lasciando ai collaboratori scolastici l’ingrato compito di raccogliere l’immondizia. Dall’inizio dell’anno scolastico, cioè da appena quindici giorni, è già successo in due occasioni. Alla seconda il preside ha vietato ai ragazzi di uscire dall’aula per sette giorni durante la pausa di metà mattina.

Giardino pattumiera

Suona la campanella della ricreazione, è il momento della pausa. Gli sguardi si rianimano. Tutti si fiondano in cortile, per un sospirato break in cui incontrare gli amici delle altre classi e scambiare due chiacchiere. Ma è quando la campanella avverte che il tempo è scaduto e bisogna rientrare in aula per riprendere le lezioni che i ragazzi dimenticano le basilari regole di civiltà. Nelle prime due settimane dell’anno scolastico il personale docente e i collaboratori hanno constatato che al termine della ricreazione il cortile si trasforma in una discarica, con bottigliette di plastica, carte in cui erano avvolti i panini e i sandwich e le immancabili buste di patatine. L’incresciosa situazione è finita sul tavolo del dirigente scolastico che ha diffuso una circolare senza appello: «Nonostante il richiamo al rispetto dei regolamenti durante l’ora di ricreazione e con particolare riferimento all’abbandono dei rifiuti, ieri l’area esterna si presentava piena di immondizia di ogni genere. Per questo motivo la ricreazione si svolgerà nelle rispettive aule». Divieto valido fino a data da destinarsi.

Il precedente

Tolleranza zero contro gli incivili. Nel precedente anno scolastico, il dirigente Usai aveva disposto il pagamento di 10 euro ad alunno per poter accedere al laboratorio di informatica dell’Istituto Nautico e dell’Ipsia, dove qualche alunno aveva danneggiato i dispositivi messi a disposizione dall’apparato scolastico. Così tutti avevano pagato di tasca per il dolo commesso da pochi.