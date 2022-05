La “ricetta speciale” della scuola per chef: combattere il disagio 

Cibo e cucina come opportunità di riscatto sociale e aggregazione, un’occasione per valorizzare gli abitanti di Sant’Elia e offrire nuove opportunità formative e di inserimento lavorativo.

Il progetto

È ciò che sta alla base de “La Comunità del Buon Gusto”, progetto coordinato dalla cooperativa sociale La Carovana del presidente Claudio Zasso, presentato ieri e sostenuto da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con la Fondazione Cesvi e il partenariato dell’Accademia del Buon Gusto, dell’Isforapi, della Fondazione Giulini e della Cooperativa Sant’Elia 2003 che gestisce il centro polifunzionale del Lazzaretto. Qua si svolgeranno le attività di un progetto che coinvolgerà oltre 50 tra ragazzi e ragazze e che affiora le sue radici nella precedente iniziativa “RigenerAzione Urbana” tramite cui è stato possibile ascoltare le necessità degli abitanti del rione.

L'obiettivo è quello di avviare un cammino di sviluppo comunitario tramite la creazione di un presidio comunitario permanente, una scuola di cucina di quartiere, un corso di formazione certificato in ambito culinario e quattro micro eventi che precederanno il Sant’Elia Food Festival. «I corsi, da 12 moduli ognuno, dureranno tre mesi, replicati per 3 volte durante la durata del progetto e verranno erogati da chef noti a livello regionale e nazionale», ha spiegato Claudio Zasso. «Il percorso formativo durerà 200 ore, finalizzate alla certificazione di due unità di competenza da 90 ore ciascuna e 20 ore per le competenze chiave. All’interno delle due unità di competenza da 90 ore ogni studente potrà seguire uno stage di 30 ore di laboratorio pratico». Tanti gli ospiti alla presentazione, tra cui lo chef del Cagliari Calcio William Pitzalis, Giovanna Porru, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Randaccio-Tuveri Don Milani, e Mauro Tuzzolino, figura di supporto del management dell’Accademia del Buon Gusto.

Il riscatto