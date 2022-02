La ricerca scientifica in un cortometraggio  

La ricerca scientifica dell’Ateneo cagliaritano sbarca in The Shiftersn, un cortometraggio per conoscere le attività in cui è, ogni giorno, impegnata l'Università e che vuole essere lo strumento di collegamento tra il mondo accademico e la società. Dopo il grande successo del primo episodio, con oltre cinquantamila visualizzazioni, che ha raccontato delle ricerche sul cambiamento climatico, ieri il Crea Unica (Centro servizi ateneo per innovazione e imprenditorialità), in collaborazione con Sardegna ricerche, ha presentato alla Manifattura tabacchi di Cagliari il secondo episodio, con dieci nuovi ricercatori di ambiti disciplinari diversi. Si intitola Trip e affronta il tema delle dipendenze, dai cibi alle droghe, passando per web, social network e games.

Spunti per le aziende

«Il linguaggio dell’Università si trasforma e arriva a una platea più ampia e variegata», premette Maria Chiara di Guardo, direttrice del Crea e responsabile scientifica del progetto: «Le ricerche possono rappresentare interessanti spunti di rinnovamento per piccole e medie imprese che vogliono innovarsi in un mercato in continuo cambiamento. Da una parte puntiamo a raggiungere il maggior numero di persone, dall'altra cerchiamo di mantenere elevato il nostro messaggio dal punto qualitativo».

Come funziona

Gli episodi della serie fanno parte di una cornice di comunicazione articolata che si completa con approfondimenti all’interno del sito web e sui principali social network del progetto. Dalla puntata web si passa ai video featurette che svelano, con la voce dei ricercatori, le ricerche nascoste all’interno della trama. Il blog, infine, approfondisce l’ambito di ricerca, mentre i podcast presentano i ricercatori e illustrano nel dettaglio le loro ricerche.