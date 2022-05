La rete idrica è un colabrodo 

Saranno le alte temperature o forse l’incremento delle presenze. Ma al netto delle probabili cause, il dato di fatto è che le (vecchie) condotte idriche che alimentano le utenze nei centri abitati dell’Ogliastra fanno crac.

In 48 ore il centralino di Abbanoa ha raccolto 18 segnalazioni tra guasti e perdite, alcune delle quali copiose e incancrenite da giorni. È il caso della falla a cielo aperto in via Copenaghen, zona alta del quartiere di San Gemiliano, dove l’acqua riga l’asfalto da due settimane, e in viale Pedras a Santa Maria Navarrese dove è stato accertato che la rete idrica è in tilt. La ditta specializzata, che opera per conto di Abbanoa, fa i salti mortali da nord a sud dell’Ogliastra per sistemare i guasti, ma per il personale è una continua corsa contro il tempo perché ogni giorno i disservizi si moltiplicano.

La mappa

Tra martedì e ieri gli operatori del call center di Abbanoa hanno ricevuto 18 segnalazioni dagli utenti ogliastrini. A ieri pomeriggio 4 interventi erano stati completati, gli altri 14 in corso. La prima chiamata è arrivata da via Porto Frailis a causa della pressione insufficiente dell’acqua. La condotta idrica è saltata in via Salbene a Santa Maria Navarrese e i residenti hanno chiesto l’intervento di riparazione. A Tortolì, in via Copenaghen, non solo sono state segnalate fuoriuscite copiose in strada ma i tecnici sono stati chiamati anche per spurgare la rete fognaria in tilt. In via Bellavista, ad Arbatax, i residenti hanno avvertito le squadre di Abbanoa per sistemare la fogna fuori uso. Diversi i problemi riscontrati a Lanusei, da dove sono partite quattro richieste d’intervento per sistemare le condotte in via S’Arcu ‘e susu, in viale Europa, in viale Italia e nella zona di Addiu dove gli utenti sono rimasti senz’acqua. Anche Urzulei in questi giorni non è esente da disservizi: gli esperti di Abbanoa hanno in agenda operazioni in via Deledda e via Manno per la riparazione della condotta. Acqua in strada pure in via Cavour e via Dante a Loceri e in via Deledda a Jerzu. L’agenda del personale è pienissima: c’è da mettere mano anche in via Verdi a Talana e in due strade (via Lequarci e via Roma) a Ulassai per perdite copiose.

La situazione