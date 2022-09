La rete del gas fa litigare il Pd 

«Che fine ha fatto la rete del gas? È un progetto ancora attuale? È stato accantonato? Deve essere eventualmente aggiornato?». Dai banchi della maggioranza, il capogruppo in Consiglio comunale Pd Giacomo Guadagnini non fa sconti alla giunta Morittu esattamente come il Pd non fece sconti in passato alla giunta pentastellata su questo tema. Diciassette anni fa il maxi progetto da 14 milioni di euro prese le mosse sotto l’amministrazione di cui Guadagnini faceva parte. E proprio lui contribuì a curare tutti gli aspetti che portarono all’individuazione del vincitore del Project Financing, cioè l’impresa che avrebbe dovuto realizzare l’opera con un finanziamento che si sarebbe dovuto sommare ai 5 milioni regionali. Era il 2005 ma, da allora, non un metro di tubo è stato posizionato: si rischia di perdere tutti i soldi e, nel frattempo, la crisi energetica e del gas sta cambiando il mondo.

La verifica

«È per questo che è assurdo questo immobilismo – afferma con un tono di disappunto Guadagnini – occorre verificare le disponibilità dei vincitori, prendere in esame la possibilità di rimettere in campo il progetto: un’opera così importante non poteva e non può essere accantonata, perché noi eravamo addirittura un passo avanti rispetto agli altri, avevamo previsto i siti interrati di stoccaggio e progettato reti capaci di veicolare gas diversi». Carbonia in effetti 17 anni fa era in pole position perché aveva pianificato la creazione della rete del gas prima dello stop legato alla tipologia del gas da immettere e prima ancora di venire inserito in un bacino territoriale in cui è capofila. «Ma a tutt’oggi – insiste Giacomo Guadagnini – nonostante le sollecitazione della Regione di circa 4 anni fa, nulla si sa sui motivi che hanno ostacolato l’inizio dei lavori. E non si sa neppure se i lavori verranno effettivamente svolti». La sigla della convenzione con i propositori del Project financing risaliva al luglio 2009, e invece al 2014 il progetto esecutivo per le prime infrastrutture. Rimaste sulla carta.

Il Comune

Il sindaco Pietro Morittu non nasconde le difficoltà di un progetto che forse è più morto che vivo: «Abbiamo fatto due riunioni con la Regione ma tutto è ancora in alto mare: occorre un supplemento di valutazioni per un ipotetico aggiornamento delle linee guida per un’eventuale riconversione all’uso dell’idrogeno, ma occorre fare una riflessione anche sullo scenario mondiale e sull’effettiva consistenza o meno del finanziamento iniziale».