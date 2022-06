La regola: è promosso chi segna di più 

Quando, nell'estate del 2015, il nuovo direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca programmava l'immediata risalita del Cagliari, fu molto chiaro: «Per vincere il campionato di Serie B servono gli attaccanti». Messaggio diretto soprattutto alla presidenza: per stare davanti a tutti, bisogna fare gol, tanti gol, più degli altri. Una regola confermata dai numeri e che anche oggi, a distanza di sette anni, sarà fondamentale nella costruzione del Cagliari di Fabio Liverani.

Proprio per questo motivo, nel mirino della società rossoblù per questa ricostruzione sono finiti giocatori che vivono per il gol, come Gianluca Lapadula (38 reti in 70 partite tra i cadetti), Massimo Coda (101 gol in 215 gare giocate in B) e il brasiliano Matteo Brunori (29 centri lo scorso anno in C col Palermo). Un Cagliari che si appresta a salutare Joao Pedro e Keita Baldé e che dovrà decidere il futuro di Leonardo Pavoletti e del rientrante Alberto Cerri, quest’ultimo che appare come il più sicuro del posto, oggi, salvo colpi di scena.

Sette anni fa

Il Cagliari, appena retrocesso, si mise nelle mani del ds Capozucca. L’elegante dirigente indicò nell'attacco l'arma segreta, ma neanche tanto, per ritornare in A. E quel Cagliari venne ricostruito proprio partendo da una batteria offensiva senza pari tra i cadetti: ai confermati Sau, Farias e Joao Pedro, un lusso all’epoca, si aggiunsero Melchiorri (14 reti l'anno prima col Pescara), Giannetti (reduce da una stagione da 7 gol con lo Spezia) e il giovane Cerri (promessa juventina dopo essere cresciuto nelle giovanili del Parma). Missione compiuta, visto che i rossoblù, affidati a Rastelli, centrarono l'immediata promozione da primi in classifica, anche grazie al miglior attacco del torneo. Alla fine, i gol segnati furono ben 78 in 42 partite: la parte del leone la fecero i due brasiliani Farias e Joao (rispettivamente 14 e 13 centri), seguiti da Sau (10 gol), Giannetti (9) e Melchiorri (8, ma fermato dalla prima rottura del crociato).

Chi segna vola