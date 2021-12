La Regione taglia i fondi al Ctm 

La notizia piomba all’improvviso all’inizio della seduta di ieri del Consiglio comunale e ha l’effetto di un cazzotto sullo stomaco. «Il 31 dicembre scade il contratto di servizio con il Ctm», dice il sindaco Paolo Truzzu, «la settimana scorsa la Regione ne ha proposto uno nuovo che ci chiedeva di firmare entro il 20 dicembre. Non abbiamo firmato perché il nuovo contratto taglia risorse indispensabili per la continuità dei servizi del Ctm», almeno quattro milioni di euro. Il contratto vale circa 42 milioni di euro ogni anno, ma per il 2022 e il 2023 la Regione avrebbe proposto 4 milioni in meno per il biennio. E Truzzu, che come sindaco detiene la maggioranza delle quote, dice no a quella proposta al ribasso. In questo contesto, lo scenario peggiore, se l’assessorato regionale ai Trasporti non dovesse fare marcia indietro, sarebbe subito il blocco dei concorsi per le nuove assunzioni, quindi il taglio di linee fondamentali per Cagliari e la città metropolitana, infine il licenziamento del personale (quanti?) del Ctm.

La battaglia

Che la seduta di palazzo Bacaredda, l’ultima in programma nel 2021, convocata per illustrare il Puc preliminare, non sia una riunione “normale” lo si capisce subito quando in avvio dei lavori il sindaco prende la parola con quasi mezz’ora di ritardo rispetto al programma, avvertendo i consiglieri che arriva da una lunga riunione (quasi due ore) con i sindacati del Ctm. «Difenderemo le prerogative del Ctm che è un’eccellenza nazionale, una delle poche aziende pubbliche che fa utili da ventuno anni, e non vogliamo che venga trasformata in un carrozzone come accaduto per tante altre aziende pubbliche. Comprendo le difficoltà dal punto di vista finanziario», dice Truzzu riferendosi al taglio delle risorse che vorrebbe imporre la Regione, «ma non è pensabile che a pagare queste difficoltà siano le aziende più virtuose. Non si possono scaricare le inefficienze di altri sulle società più virtuose».

L’appello

Adesso, in questa prima fase, la partita per salvare il Ctm si gioca in una trattativa che Palazzo Bacaredda prova ad aprire con Villa Devoto. Con la speranza, lo ribadisce lo stesso Truzzu, che non si trasformi in uno scontro. «Abbiamo chiesto un rinvio dell’applicazione del contratto per poter avviare un confronto e trovare insieme le soluzioni per consentire al Ctm di continuare a svolgere un servizio di eccellenza e qualità per i nostri cittadini. Soluzioni che possono essere trovate nell'interesse di un patrimonio di tutti», spiega.