La Regione sblocca tremila condoni «Rifaremo il litorale» 

Una soluzione normativa per smaltire le migliaia di richieste di sanatoria in arretrato e dare un’accelerata ai 29 piani di risanamento bloccati da decenni. Ma anche nuovi confini per le zone umide a ridosso di Molentargius, e risorse per una serie di opere in centro e a Flumini.

Sono alcune delle ricadute della legge Omnibus, fresca di approvazione in Consiglio regionale, sul territorio quartese. «Ora si aprono nuovi scenari per il recupero del patrimonio urbanistico del nostro Comune, in particolare per il litorale», il commento del sindaco Graziano Milia dopo il sì in Regione, con tanto di ringraziamenti bipartisan a consiglieri comunali e regionali che hanno presentato e votato le proposte per Quartu.

I piani di risanamento

La manovra regionale ha incassato il sì dal parlamentino di via Roma mercoledì, compresi una serie di emendamenti frutto della collaborazione fra consiglieri comunali e regionali di tutte le parti politiche. Primo fra tutti quello che «finalmente fa chiarezza sull’interpretazione normativa per il rilascio delle sanatorie nei piani di risanamento non ancora completati», spiega l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini. «Ora potranno essere concesse dietro il pagamento di un acconto sugli oneri in attesa della definizione del Piano urbanistico, ovviamente in quelle situazioni dove esistono i presupposti per la sanatoria», precisa Vanini. «Questa norma dà certezze ai cittadini e consente al Comune di incassare le risorse vincolate per il completamento dei piani di risanamento», sottolinea il sindaco Milia, «sbloccando quindi un percorso fermo da decenni».

Tremila condoni