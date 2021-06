«La Regione salvi l’artigianato artistico» 

Hanno avuto il coraggio di distruggere le loro opere, di sacrificare ore e ore di lavoro, per dimostrare come il settore dell’artigianato artistico sardo sta andando a pezzi. «Siamo allo stremo, molti stanno per abbassare le saracinesche, questa protesta è l’ultima speranza: chiudere le nostre botteghe significa distruggere l’dentità, la cultura e le tradizioni sarde». Andrea Cadoni, orafo cagliaritano, parla a nome delle imprese dell’artigianato artistico dell’Isola. «Ancora oggi siamo senza indennizzi da parte della Regione, nonostante le proteste in tutte le sedi e una raccolta di firme che ha coinvolto oltre 160 imprese».

Il video virale

Un grido d’aiuto che stavolta arriva da un video che, con le sue diecimila visualizzazioni in 48 ore, ha già fatto il giro della Sardegna. Un’iniziativa spontanea dei lavoratori, senza gli sponsor delle associazioni: sono loro, artigiani e artigiane, a metterci la faccia e la voce, decisa e forte nel ribadire le proprie richieste: «La Regione preveda, con la massima urgenza, nella prossima Finanziaria regionale, una specifica azione di indennizzo a favore delle microimprese dei mestieri d’arte».

Aiuti ad hoc

Il problema più urgente è la mancanza di liquidità. Aggravata dal Covid che ha cancellato il mercato turistico, fiere nazionali e internazionali, mercati, cerimonie. «È a rischio la sopravvivenza di imprese che affrontano una concorrenza globale», si legge nell’appello. «La legge 949 e il bando R-Esisto non hanno inciso minimamente sul problema, anzi dal bando sono state escluse le aziende che già erano in difficoltà e non in regola con il Durc. Quindi per garantire a tutti di poter beneficiare di sostegni chiediamo di non istituire un click day. Ogni impresa ha necessità e diritto e il criterio della velocità è fortemente discriminante». Anche perché, aggiunge Cadoni, «siamo imprese artigiane registrate e con partita Iva, presenti nella Vetrina regionale dell’artigianato sardo: siamo noi a promuovere oltre Tirreno la Sardegna, il suo artigianato, nelle fiere e nelle mostre mercato ora cancellate dalle restrizioni della pandemia». Aziende che lottano per non chiudere, per non morire, per non perdere la bellezza e l’originalità dei manufatti costruiti da preziose mani di orafi, tessitrici, ceramisti, ricamatrici. «Le imprese artigiane non possono essere lasciate sole a fronteggiare un momento così drammatico».

RIPRODUZIONE RISERVATA