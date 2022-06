«La Regione riapra il Pronto soccorso, non ci fermeremo»  

È il fato conferma, proprio durante la manifestazione, quanto importante sia la continuità del servizio oggi precluso: sotto un sole cocente, un’ambulanza della Sodalitas arriva a sirene spiegate in direzione del Pronto soccorso chiuso: «Un turista che si trovava nelle vicinanze ha avuto un’importante emorragia – rivela Efisio Aresti –. Una situazione al limite, che ha richiesto l’intervento del personale del reparto di terapia intensiva per poterlo stabilizzare e trasferire. Si è rischiato di perdere una vita per la superficialità dell’organizzazione sanitaria. Non c’è più tempo da perdere, non ci si può permettere di essere così leggeri nei confronti della salute dei cittadini». Per Giovanni Zedde, segretario territoriale della Cgil, la soluzione per ovviare la chiusura era a portata di mano: «Sarebbe occorso un ordine di servizio per far rientrare i medici dalle ferie, in caso d’emergenza è doveroso. C’è perfino chi ha prestato servizio nell’elisoccorso; non è accettabile si consenta un impegno con l’Areus e si lasci scoperto il servizio per cui si lavora. Inoltre la Regione ha stanziato delle risorse per le prestazioni aggiuntive – continua Zedde – un medico che accetta di eseguirle prende 60 euro in altrettanti minuti, 720 euro per 12 ore, possibile non si sia trovato nessuno?». Intanto Gino Cadeddu (Cgil) lancia un allarme sulla decisione di accollare all’ospedale Sirai l’intero bacino di utenza del Sulcis Iglesiente: «Nella giornata di sabato, come pacchi postali sono stati trasferiti dal Pronto soccorso del Cto al Sirai di Carbonia, 7 pazienti positivi al Covid e altri 11 non positivi. Alcuni reparti del Sirai sono allo stremo; aumentano i casi di positività fra i degenti e il personale. Non colpevolizzo la Asl Sulcis, ma mi auguro che siano ora al nostro fianco per recarsi in Regione e chiedere il reclutamento dell’organico necessario». Per Graziano Lebiu, presidente dell’Opi Carbonia Iglesias, un sistema sanitario che non consente le prestazioni d’emergenza e d’urgenza non rispetta i diritti della popolazione: «Soprattutto a fronte delle criticità de l territorio dovute alla carenza di medici di base, pediatri e guardie mediche e turistiche».

Una chiusura annunciata, smentita per una nottata e invece attuata dalle ore 20 di sabato. Il Pronto soccorso del Cto di Iglesias rimane chiuso per permettere il trasferimento del personale alla struttura ospedaliera complessa del Sirai di Carbonia.

Sul tema interviene con una nota Claudia Zuncheddu della Rete sarda per la difesa sanità pubblica: «Bisogna investire risorse sul personale. Aumentare le retribuzioni e puntare sulla formazione. Il Pnrr non può essere specchietto per le allodole in mano alla politica. Se la carenza di medici nei Pronto soccorso di regioni più avvantaggiate è passata dal 30% al 48% in pochi mesi, in Sardegna siamo alla chiusura. È la celebrazione del tramonto del sistema sanitario pubblico. In Sardegna i giovani medici attendono da anni la titolarità e nei territori si muore».

