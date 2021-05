«La Regione dia le sue terre ai giovani» 

Valorizzare il patrimonio agricolo della Sardegna per incentivare lo sviluppo del settore e garantire lavoro e occupazione nell’Isola. È la proposta che Copagri rilancia alla Regione, invitandola a mettere a disposizione dei sardi una ricchezza di circa 500mila ettari (tra terre demaniali, regionali e comunali e gravata da usi civici) non utilizzata e spesso abbandonata.

L’appello

«La Regione dovrebbe fare un lavoro straordinario per valorizzare le terre pubbliche – afferma Pietro Tandeddu, direttore regionale di Copagri – i terreni vengono dati in gestione a Laore che nella precedente legislatura li ha assegnati, con un bando, principalmente ai giovani per progetti innovativi. Con l’attuale Giunta, invece, pur essendoci ancora diversi ettari, Laore non ha ricevuto alcuna indicazione. Perché la Regione non si attiva per fare nuovi bandi?». L’associazione, infatti, chiede, in particolare agli assessori all’Agricoltura, Gabriella Murgia, ed Enti locali, Quirico Sanna, di procedere quanto prima all’attribuzione dei terreni non utilizzati, «un’opportunità per i giovani che vogliono investire nel mondo agricolo.

Terre comunali

Ci sono però anche i terreni a uso civico, «circa 305 mila ettari amministrati dai Comuni anche se di proprietà dei cittadini. Soprattutto nelle zone interne dell’Isola, vengono utilizzati per lo più per il pascolo e non vengono così valorizzate e potenziate come potrebbero. Eppure attraverso adeguate infrastrutture riuscirebbero a portare reddito e occupazione». Copagri ricorda anche le terre di altri enti, come quelle di Forestas, destinate alla forestazione. «La terra deve recuperare la sua funzione primaria», conclude Tandeddu.

