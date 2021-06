«La Regione deve coinvolgerci» 

Due ultimatum a Giunta e Consiglio regionale: uno sui progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’altro sull’emergenza sanitaria soprattutto negli ospedali periferici dell’Isola. Arrivano dai sindaci, che ieri all’assemblea regionale dell’Anci hanno chiesto un confronto su questi temi e, in caso contrario, sono disposti a scendere in piazza.

I fronti

«Occorre rafforzare i presidi più importanti ma, via via, anche costruire una sanità territoriale decente», ha spiegato nel centro congressi della Fiera di Cagliari Emiliano Deiana, «ci sono cose che si possono fare subito: penso a una soluzione per la carenza dei medici di base nei paesi, e poi le assunzioni di medici negli ospedali». Ora, ha annunciato, «faremo un’assemblea solo su temi sanitari e poi chiederemo un’audizione in commissione Sanità. Se la convocazione non arriva, siamo pronti a manifestare».

I fondi europei

Sul fronte del Recovery fund, l’interlocutore prescelto è la Giunta. Anche in questo caso «ci attendiamo una convocazione», ha detto Deiana, «noi ci saremo con serietà e responsabilità, senza nessuna appartenenza di carattere partitico, perché da questi fondi dipende il destino della nostra terra». Anche più duro il sindaco di Nuoro e presidente del Cal Andrea Soddu: «Si sta aprendo in tutta Italia una stagione di programmazione, la Regione deve capire che non può farla da sola, ma serve il pieno coinvolgimento delle autonomie locali e finora non c'è stato». Enti locali, ha sottolineato Soddu, «che devono poter gestire una parte importante del Pnrr. La posizione dei sindaci italiani è chiara: almeno il 20% dei fondi europei deve essere diretto ai Comuni, per salvaguardare l'autonomia». Ora, ha aggiunto, «lo stesso protagonismo che le Regioni rivendicano nei confronti dello Stato, lo ribadiscono le autonomie locali nei confronti delle Regioni. La Giunta Solinas convochi subito i tavoli di concertazione».

L’impegno della Giunta

All’assemblea, a rappresentare l’esecutivo c’era la vicepresidente della Regione, Alessandra Zedda. Ha assunto «l'impegno di rilanciare il confronto in accordo con l'assessore alla Programmazione, Giuseppe Fasolino: l'idea è chiudere un documento politico di priorità e di condividerlo con i territori». In particolare, ha concluso, «dobbiamo insistere su un nuovo modello di sviluppo che passi per la riorganizzazione della filiera del lavoro». (ro. mu.)

