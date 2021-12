La Regione boccia il nuovo Puc 

Puc rinviato-edilizia bloccata. E su questo binomio il paese, stanco di assorbire le decisioni della Regione, dice «basta ingessare il territorio più vasto del Medio Campidano e il terzo dell’Isola». Il quadro desolante si traduce in due effetti negativi: migliaia di concessioni edilizie ferme e costruzioni che cadono a pezzi. «Hanno impiegato - dice un cittadino, Rossano Vacca - 83 giorni per comunicare che c’è un errore. È questo lo sviluppo che l’Isola cerca?».

Tre le osservazioni che hanno convinto la Regione a rispedire al mittente il Puc: la perimetrazione della zona urbanistica di completamento del nord-est del centro abitato; le aree di pericolosità idrogeologica da evidenziare con un retino; il termine di albergo diffuso da sostituire con albergo rurale. Tra le righe di una bocciatura a sorpresa, c’è qualche speranza per una rapida soluzione: «L’amministrazione dovrà trasmettere apposita deliberazione di Consiglio comunale con le modifiche apportate al progetto. Con successiva determinazione si comunicherà la conclusione dell’iter e la pubblicazione sul Buras». L’assessore ai lavori pubblici, Paolo Salis, chiarisce perplessità e dubbi sugli errori. «L’unica modifica sostanziale – dice - è la rivisitazione della zona B, fra il centro abitato e la campagna al nord del paese, da Genna ‘e Frongia alla strada per Montevecchio. Alcune case non rientrano all’interno della linea che delimita l’abitato, parte risultano in campagna e parte in area di protezione ambientale. Il nuovo perimetro dovrà fare chiarezza. Ci stiamo lavorando».

Nuovo cartellino rosso della Regione, il quinto in 21 anni di attesa, sul Piano urbanistico comunale di Arbus. L’ultima bocciatura è dei giorni scorsi. Un dono sotto l’albero di Natale non gradito dal Comune. «Non ci aspettavamo un epilogo simile – dice il sindaco Andrea Concas – a tre mesi dall’approvazione in Aula, il lieto fine sembrava scontato».

La bocciatura

Le reazioni

La minoranza

Punta il dito contro l’attuale amministrazione la consigliera Emanuela Paschino: «Hanno perso un anno di tempo per una variante al Puc che ancora oggi non c’è, e non si sono preoccupati degli errori che da Cagliari hanno segnalato per ben tre volte». L’ex sindaco, Antonello Ecca, osserva: «La Regione dovrebbe sapere che in base al procedimento amministrativo può chiedere le integrazioni solo una volta. E lo aveva già fatto. La verità è che si vuole approvare il Puc, forse per non perdere il controllo sui Comuni».

