La Regione boccia il maneggio sulle dune 

Il maneggio ai piedi delle dune di Piscinas “non s’ha da fare”. La Regione boccia il progetto del Comune di Arbus di un "melting pot", uno spazio di incontro finalizzato a favorire ai pellegrini del Cammino di Santa Barbara la mobilità a cavallo, in bicicletta e in quad. Nessuna marcia indietro da parte del Comune: «L’intervento - dice il vice sindaco Paolo Salis - si farà comunque. Non più sulla duna ma lungo il tragitto Ingurtosu-Piscinas».

La Regione

La pronuncia del direttore del Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (Svia) della difesa dell’Ambiente, è dovuta a ragioni sia paesaggistiche che naturalistiche, quest’ultime legate alla presenza nel sito della specie vegetale di importanza comunitaria, la linaria flava, un raro endemismo sardo che cresce nelle aree retrodunali. Più in generale, il no è dettato dal fatto che “le opere previste ricadono all’interno di una zona speciale di conservazione, nel sito d’interesse comunitario da Piscinas a Rio Scivu, e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione ai fini della conservazione della natura. Un compendio dunale tra i più estesi ed importanti a livello europeo dove «si può riscontare tutta la vegetazione tipica delle sabbie costiere del Mediterraneo». Alla fine l’invito «di individuare, sin d'ora, una localizzazione alternativa per realizzare gli interventi programmati».

Santa Barbara

Per Salis il no della Regione è comprensibile e motivato. «L’iniziativa - spiega - l’abbiamo ereditata dalla precedente consiliatura, fra l’altro incompleta, probabilmente a causa del Covid-19. Il parere all’assessorato all’Ambiente, chiesto a marzo, non è giunto a sorpresa, anche perché nessuno degli enti coinvolti è stato mai interpellato. Comunque, un’opera valida che vorremmo portare a termine per agevolare i pellegrini in cammino nel nostro territorio». Lunedì il progetto sarà inviato a tutti gli interessati, con l’invito alla conferenza di servizi ai fini del via libera ai lavori. Nel nuovo piano è già previsto il trasferimento del "melting pot", fuori dalle dune, in località Genna Armidas, in prossimità del guado di Riu de Naracauli. «Non conosciamo - dice il presidente del Parco geominerario Tarcisio Agus - il progetto. Non siamo stati interpellati, anche se l’area è inserita all’interno del Parco. Vorremmo dire la nostra, anche se un servizio in più sul percorso del Cammino minerario è sicuramente un arricchimento, realizzato nel rispetto dei vincoli».

Il progetto

Finanziato dal Gal Linas nel 2019 per complessivi 190 mila euro, nel dettaglio prevede due box in legno per l’accoglienza; 4 box per i cavalli da escursioni; ricarica e manutenzione delle bici e dei quad; atterraggio per parapendio; pedane per camminare sul parcheggio rinaturalizzato; scavi e rinterri per la rete di corrente elettrica e telefonica.

