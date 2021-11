La Regione blocca lo scippo 

Aveva già fatto un concorso per cardiologi, l’Aou di Sassari e ora si ritrova ad avere bisogno di personale. E lo trova senza troppa difficoltà: una firma del commissario e il contratto a tempo indeterminato per i camici bianchi è pronto. Firmato e sottoscritto, subito esecutivo. I candidati, scrive il commissario, «hanno dichiarato la propria disponibilità a trasferirsi immediatamente a Sassari». E così il gioco è fatto: il Nord Sardegna rafforza i suoi servizi sanitari, mentre il Centro si indebolisce. È la perfetta stortura dell’infallibile principio dei vasi comunicanti. L’ennesima conferma della fuga dal San Francesco.

L’ultimo affare l’ha fatto di nuovo l’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, che aggiunge alla sua panchina altri cinque cardiologi e 4 se li prende proprio da Nuoro. Ci sono nomi e cognomi nella deliberazione 979 firmata due giorni fa dal commissario dell’Aou, Antonio Lorenzo Spano. Non c’è scritto da quali ospedali provengano, ma basta parlare con i colleghi nuoresi per calare nella realtà l’ennesimo allarme che circolava da qualche giorno. «A dicembre la Cardiologia chiude»: lo annunciavano sindacati e addetti ai lavori e l’ha ammesso anche l’Ats, rispondendo all’ennesima richiesta di chiarimenti del consigliere regionale nuorese, Roberto Deriu. Alle parole dell’esponente dem ora si aggiungono le carte. Delibera firmata e pubblicata: Federica Decandia, Giovanni Lorenzoni, Stefano Bandino e Manuela Nilla Pala lasciano subito l’ambulatorio nuorese.

Le regole sono quelle del calciomercato. Con una sola sostanziale differenza: l’asta qui non finisce mai. In più non c’è neanche un mercato di riparazione. E alla fine della fiera, la squadra più debole che si ritrova con lo spogliatoio sguarnito è quella del San Francesco di Nuoro che da mesi, anzi da anni, assiste impotente alla partenza di tutti medici-goleador. Gli ospedali più forti offrono di meglio, se ne fregano della sanità di periferia, e i reparti dell’unico presidio barbaricino si svuotano.

Il grande polo

La Regione

La compravendita di medici innesca la polemica e il caso finisce all’attenzione dell’Assessorato regionale alla Sanità. Il direttore generale Marcello Tidore scrive subito all’Aou di Sassari ma non impone lo stop all’operazione: «Si valuti l’opportunità di procedere alla revoca del provvedimento». E aggiunge il dg della Sanità sarda: «Considerata la nota esiguità di medici disponibili l’assegnazione alle Aziende sanitarie delle unità di personale per singola disciplina deve essere valutata congiuntamente all’Assessorato». E sul rischio che il reparto di Chirurgia nuorese chiuda interviene anche l’assessore Mario Nieddu: «La continuità operativa non è mai stata in discussione. Anche nel caso di avvicendamenti tra il personale, l’operatività è garantita da accordi con altre aziende sanitarie e altri ospedali».

Emergenza barbaricina

Il risultato è semplice e avrà conseguenze facilmente verificabili: un altro reparto va in tilt, senza il personale necessario per garantire i servizi minimi. Proprio come è successo nelle settimane scorse in Chirurgia e, prima ancora, in Ortopedia. I ricoveri sono ripartiti, ma solo grazie al soccorso offerto dagli ospedali di Olbia e Lanusei. Anche questa, comunque, è una soluzione temporanea: perché il trasferimento dei chirurghi durerà solo pochi mesi. E a fine anno il problema si ripresenterà identico, forse persino aggravato.

Il rischio che anche la Cardiologia andasse in tilt, era venuto alla luce quando aveva deciso di rinunciare all’incarico persino il primario facente funzioni, il dottor Ivan Meloni, incaricato di reggere le sorti del reparto dopo il trasferimento, guarda caso a Sassari, dell’ex coordinatore Gavino Casu. Meloni aveva già chiaro il quadro: sapeva che entro pochi giorni altri quattro colleghi se ne sarebbero andati e per di più si era ritrovato ad affrontare l’imprevisto trasloco al Mater Olbia della collega Sara Uras. Gli impegni della Regione e della Assl si schiantano sulla realtà: medici in fuga, reparti che chiudono e pazienti senza cure.

