La “reginella santa” colpì il cuore dei cagliaritani 

«Quella di Maria Cristina di Savoia è una storia davvero straordinaria. Fosse frutto di fantasia, sarebbe il singolare copione di una sceneggiatura televisiva pronta a diventare una trasmissione di grande successo popolare. È invece una palpitante realtà del passato, ricca di momenti interessanti», scrive Gianni Filippini, storico direttore de L’Unione Sarda.

Cagliari, Efisia, Bonaria

Maria Cristina di Savoia, la “Reginella santa” delle Due Sicilie, nasce a Cagliari il 14 novembre 1812. Vi soggiornerà appena tre anni, i primi della sua vita, trascorsi in un improprio esilio della famiglia reale nel capoluogo della Sardegna pur sempre - in quel frangente storico - capitale del Regno sabaudo.Quarta figlia di re Vittorio Emanuele I di Savoia e dell’arciduchessa Maria Teresa d’Austria-Este, al battesimo - ricevuto nelle stanze del Palazzo Regio, in Castello, di fianco alla Cattedrale - le viene imposto, fra gli altri nomi, anche quello di Efisia, a suggellare il profondo legame, anche e soprattutto di fede, che sempre unirà la futura regina alla sua terra natia. Un vincolo che sarà ulteriormente rafforzato dalla regina, sua madre, che - a una settimana dal parto - volle recarsi a piedi fino al Santuario della Madonna di Bonaria e lì consacrare alla Patrona Massima della Sardegna la neonata principessa. Consacrazione che sarà poi rinnovata dalla stessa Maria Cristina, appena in grado di compiere da sé questa scelta.

La “tata” stampacina

C’è ancora una pagina che lega “Tintina”, come viene affettuosamente chiamata a corte, al quartiere di Stampace. Più esattamente al civico 17 della via Azuni, con ingresso anche dalla via Carlo Buragna, a due passi dalle chiese di sant’Anna e di san Michele dei Gesuiti. Qui abitava Speranza Murru, una “virtuosa giovane popolana, già madre di un bambino chiamato Angelo”. Speranza fu, per tutto il periodo cagliaritano, la balia di Maria Cristina. A lei i reali, al momento della partenza per far ritorno a Torino, in segno di affettuosa riconoscenza, fecero dono della culla della loro “principessa di Sardegna”, attualmente conservata nel Museo diocesano di Ales.

Monaca mancata

Giovane di finissima spiritualità, sentì nascere in lei la vocazione alla vita religiosa: avrebbe voluto diventare suora di clausura. A dissuaderla fu il suo direttore spirituale, a conoscenza del “disegno” di re Carlo Alberto che l’aveva destinata come sposa al re di Napoli, Ferdinando II. Fu moglie e regina esemplare: a corte e tra il popolo fu amata da tutti, tanto da essere soprannominata "Reginella Santa". Aiutò senza sosta e donò enormi somme di denaro a tutti i tipi di enti di beneficenza e opere culturali, cosa che le procurò un'immensa popolarità.

Morte e beatificazione

Dopo tre anni di matrimonio si accorse di aspettare un bambino, il futuro re Francesco II. Ma due settimane dopo il parto, il 31 gennaio 1836, a causa di una devastante infezione, pienamente abbandonata alla volontà di Dio, Maria Cristina si addormentò per sempre. Era poco più che 23enne ed era stata regina per appena tre anni. Dichiarata venerabile da Pio IX il 9 luglio 1859 è stata beatificata il 25 gennaio 2014 nella Basilica di Santa Chiara a Napoli. Fiore all’occhiello del suo impegno sociale, fu l’opera di san Leucio, vicino a Caserta, dove fece rinascere un’esemplare seteria. La memoria liturgica della Beata è stata fissata al 31 gennaio, nella stessa giornata di san Giovanni Bosco, fondatore dei salesiani, uno dei grandi “santi sociali” dell’Ottocento. Non un caso.

