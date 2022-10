«La regina e le mie macchine per cucire» 

«Ormai la corrispondenza cartacea è fatta di bollette e materiale pubblicitario, ma quando ho aperto la cassetta della posta e ho trovato una busta che proveniva da Buckingham Palace ho faticato a crederci: la regina Elisabetta mi aveva risposto». Inizia così il racconto di un vigile del fuoco in pensione di Sardara, Aldo Marongiu, 78 anni. «Quando ho saputo della sua morte, ho ripreso in mano la lettera che custodivo gelosamente. Non conoscendo l’inglese, nei giorni scorsi l’ho fatta tradurre per la seconda volta e rileggendola l’emozione è stata più forte: la monarca che non c’è più e il pensiero per me, comune cittadino”.

Il ricordo

La storia di questa lettera, tanto attesa quanto inaspettata, inizia nel 2016, quando Marongiu, in un momento di bisogno, ha pensato alla regina Elisabetta per proporle la sua collezione di macchine da cucire della Singer, 150 pezzi, alcuni unici e celebrativi di avvenimenti importanti. «L’idea di una missiva a Sua Maestà – ricorda l’ex pompiere - mi è venuta leggendo sui giornali quanto i sudditi fossero legati alla Regina che ogni giorno riceveva centinaia di lettere, assicurando a tutti una risposta. E poi anche perché nella collezione ci sono tre macchine con lo stemma reale che la Singer ha dedicato alla Corona in occasione di un nuovo nato nella famiglia reale, chi fosse non l’ho mai saputo». Non è però cosa banale scrivere alla sovrana, occorre rispettare l’etichetta e utilizzare uno stile corretto. «Mi sono documentato e ho scritto la lettera, accompagnata dalle foto delle macchine inglesi». Non speravo nella riposta, è arrivata dopo un po’ di tempo. «Suo Maestà non era interessata alla collezione, troppi pezzi. Il suo grazie per aver pensato a Lei, le scuse per il ritardo dovuto alle migliaia di lettere che riceveva, gli auguri perché tutto andasse bene, mi hanno commosso. Hanno confermato la sua umanità e vicinanza alla gente comune. Ho scritto ad altri personaggi importanti del mondo, la Regina è stata l’unica a rispondermi».

La collezione

«Avevo 16 anni - racconta Marongiu - quando iniziai ad appassionarmi alla vecchie Singer. Facevo il manovale e capitava spesso che nel mucchio delle macerie di una casa buttata giù per ricostruirla trovassi pezzi sparsi di una Singer. Li raccoglievo e pezzo dopo pezzo ricostruivo la macchina. Altre le ho trovate fra i rifiuti, alcune acquistate da chi voleva disfarsene. Le ho rese tutte funzionanti. Sistemate in una stanza».