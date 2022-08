La rabbia sale sull’ascensore 

Gianfranco Pittau, 85 anni, da 8 in dialisi è uno dei pazienti nefropatici che da due mesi vive un incubo. Nel terrore di non potersi curare. Di non trovare nessuno che lo possa aiutare a salire quei 21 maledetti scalini. Con lui le sue figlie, Gabriella e Maria Grazia, con il cuore a pezzi a vedere loro padre in questa situazione e loro impotenti. Ad aiutarlo ci pensa da due mesi il nipote Mario Murino, 60 anni, trapiantato di cuore. «Il nostro angelo» dicono le figlie. Che si fa aiutare da un amico o da qualche volontario, perché anche lui ha difficoltà a caricare la sedia a rotelle.

L'unico ascensore è fuori uso da due mesi. Per salire al primo piano del Centro Dialisi del Poliambulatorio, l'alternativa è una rampa di scale. Ventuno gradini. Impossibili per un paziente costretto su una sedia a rotelle o che ha difficoltà di deambulazione. E allora devono essere portati di peso. Da parenti, amici o qualche buon'anima che si mette a disposizione per aiutarli ad accedere alla terapia salvavita: la dialisi.

Testimonianze

Gianfranco Pittau, 85 anni, da 8 in dialisi è uno dei pazienti nefropatici che da due mesi vive un incubo. Nel terrore di non potersi curare. Di non trovare nessuno che lo possa aiutare a salire quei 21 maledetti scalini. Con lui le sue figlie, Gabriella e Maria Grazia, con il cuore a pezzi a vedere loro padre in questa situazione e loro impotenti. Ad aiutarlo ci pensa da due mesi il nipote Mario Murino, 60 anni, trapiantato di cuore. «Il nostro angelo» dicono le figlie. Che si fa aiutare da un amico o da qualche volontario, perché anche lui ha difficoltà a caricare la sedia a rotelle.

Hanno scritto una pec per segnalare la situazione all'assessore alla Sanità, al direttore dell'Asl, al responsabile del Poliambulatorio e al presidente della Conferenza Socio Sanitaria. «I disagi a cui stanno andando incontro questi pazienti sono indescrivibili, con un aggravio ulteriore delle loro condizioni di salute, già peraltro critiche. Chiediamo con decisione l'immediata soluzione di questa situazione incresciosa», scrivono le sorelle Pittau.

In sala d'attesa

Al centro dialisi ci sono quattro pazienti che arrivano da Tortolì, Bari Sardo, Jerzu, Baunei. Attendono il loro turno per la terapia salvavita: «Noi possiamo salire, almeno fino ad ora, ma loro? Nessuno si muove nonostante le numerose segnalazioni. Da quando lo hanno montato è più le volte che è guasto che quelle che ha funzionato». L'ascensore è fuori uso perché un pezzo di ricambio tarda ad arrivare. In realtà, ha sempre funzionato a singhiozzo e da due mesi è fermo. Anche lo scorso anno di questi tempi era inutilizzabile.

Il manager

Tempi lunghi per la manutenzione, si fa prima a comprarne un nuovo. Andrea Marras responsabile dell'Asl Ogliastra. «Sono conscio dei disagi. Stiamo lavorando per appaltare i lavori per un secondo ascensore, il vano è pronto, i fondi ci sono, abbiamo chiesto vari preventivi».

Tempi? Non si sa. La domanda è spontanea: «Non è possibile nel mentre trovare una soluzione temporanea per i pazienti che non possono deambulare? «Sono a disposto a trovarla, mi rammarico molto per la situazione».

