La rabbia delle borgate all’asciutto  

C’è la fila di musi lunghi alla fontana di Guardia Grande dove diverse persone, con i bidoni in mano, attendono il loro turno per rifornirsi di acqua. Sono settimane, si lamentano i residenti delle vicine borgate, che i rubinetti erogano col contagocce. «Spesso solo di notte – conferma Maria Daga – l’unico momento utile per provare ad attaccare la lavatrice». Anche Santa Maria La Palma, Sa Segada e Maristella hanno l’acqua a singhiozzo e con queste temperature i disagi sono enormi. Colpa dei continui guasti nella vecchia condotta del ramo Nurra dell’acquedotto. I tecnici di Abbanoa sono intervenuti subito, ma fino al completamento dei lavori si verificheranno interruzioni del servizio.

Le proteste

Il sindaco Mario Conoci ha chiesto al gestore di venire incontro alle esigenze degli abitanti con delle autobotti. Ma non basta. «Sono qui da nove giorni e non ho mai avuto un goccio d’acqua», racconta Davide Del Grande: «Telefono di media dalle due alle tre volte al giorno al call center per segnalare il problema. Una volta è la pompa che si rompe, un’altra volta la condotta, insomma c’è sempre una scusa diversa». Rita Cocco è tra le più indignate. «Mi hanno dato della stalker perché mi rivolgo troppo al servizio di assistenza. Ma cosa posso fare? Ho tre bimbi piccoli a casa e senz’acqua è un vero disastro».

Pressing

Il gruppo consiliare del Pd ha chiesto al sindaco di fare pressing con i vertici di Abbanoa per un piano di risanamento radicale. «Sono condotte che risalgono a più di mezzo secolo fa, quando è nata la bonifica - spiega il capogruppo Mimmo Pirisi – e in questo territorio c’erano pochi insediamenti. Ma ora ci sono anche agriturismi, bed and breakfast e alberghi. La situazione è cambiata e ci sono altre esigenze. Le condotte cedono sotto la pressione dell’acqua». Anche l’Udc si è unito alla richiesta per un intervento urgente, mentre i consiglieri di opposizione del centrosinistra fanno presente che non è sufficiente una autobotte per rimediare: «Ci sono persone anziane, cittadini privi di auto, persone con disabilità, serve un servizio porta a porta». Da Abbanoa fanno sapere che il disguido è dovuto alla rottura simultanea delle pompe dei tre pozzi che in estate alimentano l’acquedotto Nurra. Forse per uno sbalzo di tensione gli impianti si sono letteralmente fulminati nello stesso momento. «In 24 ore siamo riusciti a sostituire le pompe, ma la riapertura dell’acqua ha causato la rottura della condotta», proseguono: «Ora la situazione sta tornando alla normalità».