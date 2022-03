La rabbia dei dannati dei passi carrabili «Paghiamo per nulla» 

E se di giorno è possibile rivolgersi alla Polizia locale per fare rimuovere i veicoli, la notte invece non c’è nessuno e regna l’anarchia più completa. Così qualche settimana fa è capitato che un residente della zona di Santo Stefano sia stato costretto ad andare a lavoro in taxi perché il suo cancello, con tanto di passo carraio, era occupato da un Suv dalle 10 di sera alle 5 del mattino. Tanto che ha fatto persino una denuncia. Il coro di proteste è unanime da una parte all’altra della città e soprattutto in centro storico dove le strade strette impediscono anche di fare manovra per uscire e entrare nelle proprie abitazioni.

Nel frattempo però non si placano le proteste per l’istituzione della tassa sui passi carrabili. Sia chiara una cosa: nessuno si lamenta di pagare. Il problema è che davanti ai cancelli gli automobilisti incivili continuano a parcheggiare impedendo ai residenti di entrare e uscire di casa.

In fondo al tunnel si intravede una luce: il Comune ha annunciato l’arrivo del carro attrezzi entro l’estate, che sarà in servizio 24 ore su 24.

Anarchia

Le proteste

Nicoletta Ambrosio 43 anni abita in via XX Settembre. «Mio marito esce con il camion alle 6,30 e ogni volta è la stessa storia» racconta, «lasciano le auto parcheggiate davanti al nostro passo carrabile e non c’è la possibilità nemmeno di fare manovra. Eppure noi paghiamo 87 euro di tassa».

Poco più avanti dalle parti di piazza Santa Maria c’è l’abitazione di Marino Murgia, 70 anni: «Io sto pagando ma in casa mia non posso entrare» dice, «ogni volta che devo uscire devo chiamare i vigili e se sono impegnati in cosa più urgenti devo bussare di casa in casa per chiedere di chi è l’auto. Ma si può vivere in questo modo? Tra l’altro sono costretto a suonare il clacson disturbando le altre persone del vicinato». Dopo l’istituzione della tassa che, «sia chiaro ritengo giusta» aggiunge Murgia, «pensavo che si desse più ordine e che si bloccasse questa sosta selvaggia invece non è cambiato niente, l’unica differenza è che adesso paghiamo per non poter uscire di casa».

L’odissea giornaliera la vivono anche Maria Bonaria Cara e la sua famiglia con casa che si affaccia su via XX Settembre. «Noi paghiamo e molte volte non possiamo uscire perché ci troviamo le macchine davanti al cancello. Così spesso mio figlio è costretto a lasciare la macchina fuori perché altrimenti non può andare a lavoro».

L’attesa del carro attrezzi

Il bando per l’assegnazione del servizio di carro attrezzi dovrebbe essere pubblicato entro fine mese. In questo lasso di tempo in attesa dell’assegnazione, si dovranno anche reperire le risorse per avere un vigile urbano disponibile durante le rimozioni notturne. «Noi abbiamo il passo carrabile dal 1992» spiega Roberto Secci dalla sua abitazione in via Regina Elena, «abbiamo pagato e fatto tutte le pratiche per il rinnovo ma purtroppo capita di non potere uscire di casa perché ci sono auto parcheggiate davanti al cancello. Va bene la tassa ma ci vogliono controlli anche notturni perché altrimenti non serve a niente».

La tassa

Intanto è fissata al 15 aprile la scadenza per regolarizzare i 6 mila passi carrabili venuti fuori negli ultimi anni. Lo scopo è anche mettere ordine in una città che era diventata una giungla. Da un quartiere all’altro vigeva la regola di utilizzare le maniere più fantasiose e illegali per garantirsi il parcheggio davanti al proprio cancello: dai dissuasori, alle sedie, ai bidoni di vernice.

