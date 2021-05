La prudenza di Ceppitelli  

Ci ha messo un attimo a dimenticare quell’errore sanguinoso di Benevento, il passaggio da harakiri che aveva regalato il momentaneo pareggio a Lapadula. Anche i Ceppitelli sbagliano. Ma il vice capitano si era ripreso subito, già al “Vigorito”. E ieri, al fianco di Godin, ha messo nel mirino il bomber dei viola Vlahovic e Kouamé. Con le buone o con le cattive gli attaccanti di Iachini sono stati ridotti ai minimi termini, prima nella linea a quattro e poi a tre, quando a far parte delle retrovie è subentrato il cucciolo Carboni. E proprio a proposito del giovane difensore di Tonara, Ceppitelli spende parole pesanti: «Abbiamo tanta fiducia in lui, ha mostrato di avere grandi qualità sia tecniche che umane. Si è messo a disposizione e ha fatto sempre bene quando è stato chiamato per giocare. È uno su cui fare affidamento».

Parole da capitano

La fascia è passata a Joao Pedro, ma la leadership del gruppo è rimasta a Ceppitelli. Che al 30 giugno andrà in scadenza di contratto e, dopo sette anni, potrebbe lasciare Cagliari e la Sardegna. Ma ora conta solo il campo e il numero 23 rossoblù si è messo, come già in passato, a tirare il gruppo. È la sua voce quella che si sente sempre, in campo e fuori. Come quando ieri, a fine partita, ha richiamato fuori quei compagni che erano già entrati nello spogliatoio. Perché anche dopo un pareggio da sbadigli, lì nel cerchio del centrocampo c’era da dirsi qualcosa, come da tradizione portata da Semplici. «Abbiamo formato un grande gruppo, con una grande mentalità. E i risultati sono lì a dimostrarlo». Quando parla, Ceppitelli, i compagni lo ascoltano. E anche davanti ai microfoni, le parole sono pesanti: «Purtroppo prima ci siamo messi in una situazione dove forse non meritavamo di stare». Ma il Cagliari era terzultimo, appena un mese fa, praticamente retrocesso: «Ed è stata la forza del gruppo ad aiutarci a uscirne».

Ancora un passo

Dopo la grande rincorsa, con 13 punti in 5 partite, ieri il punto con la Fiorentina rappresenta un passetto in avanti verso la salvezza. Ma c’è ancora strada da fare: «No, non è ancora finita. Quindi dobbiamo stare tutti uniti». Ancora due partite, serve almeno un punto per poter mantenere il Cagliari e la Sardegna in Serie A: «Restiamo sul pezzo, dobbiamo completare questo nostro percorso. Dobbiamo ancora portare a casa la salvezza». La fatica si fa sentire: «Tante partite ravvicinate, il primo caldo: sono cose che condizionano. Ma ce la giochiamo sempre fino all’ultimo e questo dimostra che abbiamo ancora una buona condizione fisica».

Salvezza e futuro

Una salvezza che avrà ancora la firma di Luca Ceppitelli. Che, a proposito di firme, aspetta una chiamata della società. Il contratto scade a giugno, dopo le incomprensioni dello scorso anno c’è stato un riavvicinamento. E chissà che, dopo la salvezza, non arrivi il rinnovo su un contratto per allungare una vita in rossoblu, che con la gara di ieri è arrivata alla partita numero 162. Un’avventura iniziata nel 2014, con una retrocessione e l’immediata risalita in quella Serie A dove Ceppitelli vuole essere ancora protagonista.

