«La Provincia? Solo chiacchiere» 

Sei anni compiuti il 4 febbraio, un amministratore straordinario e un sub commissario, costo mensile lordo 13.282 euro. Non sono numeri a caso, è la storia della Provincia del Sud Sardegna, l’unica dell’Isola con «l’istituzione della zona omogenea del Medio Campidano» dal 2017 affidata dalla Regione al sub commissario Ignazio Tolu.

Il tesoretto

Una situazione che non piace ai cittadini e ancora meno ai sindaci dei 28 Comuni. La voce unanime è che a sei anni dalla sua nascita, il piano d’investimenti di 18 milioni di euro per la viabilità e le scuole del Medio Campidano rimane lettera morta. E il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, dove la Provincia ha conservato la vecchia sede di via Paganini, fa un bilancio della situazione. «Non entro nel merito – precisa – della paga mensile, è quella prevista dalla legge. Le questioni sono altre. Intanto parliamo di una Provincia invisibile: mai incontri programmati nel territorio per l’ascolto dei bisogni. Dicono di avere tanti soldi, mi chiedo che fine abbia fatto il milione e mezzo per la messa in sicurezza del teatro del Vignarelli. E poi l’aspetto politico. Un sub commissario, espressione del centrosinistra, consigliere al Comune di Quartu, che governa il Campidano. Se poi aggiungiamo che il commissario del Consorzio industriale di Villacidro è di Cagliari, chiedo al centrosinistra locale quanto è difficile nominare uomini o donne del Campidano».

Il territorio

Hanno il sapore di una beffa gli oltre sette milioni di euro per la viabilità arrivati da poco dal Cipess, considerato che ancora non sono stati spesi i soldi ereditati dalla vecchia Provincia, abrogata nel 2016. «La Provincia è assente – dice Giorgio Zucca, sindaco di Sardara – e le strade sono inadeguate. La Sardara-Terme è una mulattiera. Ci riempiamo la bocca di turismo e poi lasciamo due strutture che danno lavoro a oltre 100 disoccupati, con strade da quarto mondo. Ho chiesto il passaggio del tragitto al Comune, mi è stato detto che i lavori sarebbero partiti subito. Venite a vedere. Il sogno resta nel cassetto». E di strade abbandonate parla anche Giuseppe De Fanti, primo cittadino di Guspini: «La situazione sulla viabilità per il mare e le miniere è critica. Asfalto a tratti inesistente, segnaletica assente. Parliamo di priorità». Francesco Sanna, sindaco di Collinas, ricorda: «La Provinciale attraversa il paese, avrei voluto acquisirla al patrimonio comunale, non potendo abbiamo raggiunto un accordo, in cambio di un contributo se ne fa carico il Comune».