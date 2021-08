La provincia fa rete,  enti e 350 imprese per tentare il rilancio 

Ci sono luoghi che sin da piccoli tutti noi impariamo ad amare per la loro biodiversità, luoghi che sono un patrimonio per l’umanità e hanno una potenzialità enorme per le popolazioni che le ospitano e le rispettano. Biodiversità che diventa una risorsa anche per la Sardegna, dove il neonato “Distretto rurale del Nuorese”, vuole mettere in rete e difendere la propria ricchezza, fatta da sistemi produttivi, identità storica e territoriale, e dove l’attività agricola, si fonde con le tradizioni e le vocazioni naturali. Proprio su questi principi inizia la sua avventura il il Distretto rurale del Nuorese, che ieri è stato presentato al Monte Ortobene di Nuoro. Una realtà omogenea, dove insieme alle istituzioni con Comuni, Gal e Unioni dei comuni ci sono già tantissime realtà imprenditoriali.

L’idea

Il progetto prende forma tre anni fa, con l’UniNuoro e il progetto Restart. «Vogliamo mettere in rete diversi territori – ha spiegato il commissario del Consorzio universitario nuorese, Fabrizio Mureddu – attualmente c’è un comitato promotore provvisorio, che lascerà spazio al comitato rappresentativo della Barbagia, del Gennargentu, del Mandrolisai, e dell’Alta Baronia. Circa 525, tra aziende cittadini e istituzioni i soggetti già portatori di interessi. Di questi 350 sono gli imprenditori. I sistemi produttivi privati, con un partenariato pubblico, ora si dotano di un’organizzazione».

La rete

Quell’organizzazione che ha richiesto anni d’incontri, ha spiegato il sindaco di Nuoro Andrea Soddu: «Abbiamo guardato a un Distretto con realtà composite, con diverse produzioni che si presentasse a Cagliari, Roma o Bruxelles in modo più ricco». E se dal territorio il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, ricorda come il Distretto del Nuorese «è l’unico ad avere una parco regionale», quello di Orgosolo, Dionigi Deledda, sottolinea la necessità «di lavorare tanto per la carenza di infrastrutture». Gli imprenditori sono pronti a fare scuola. Alessandro Serra, di Coldiretti, e in rappresentanza della Camera di commercio parla «dell’obiettivo di creare percorsi di filiera.

Le risorse

Le diversità le conosce e le racconta bene Maurizio Mulliri, imprenditore agricolo a Fonni, uno che ha puntato sulle diversità della montagna, con l’orticultura montana. «Il Gennargentu – ha spiegato – è un’isola incontaminata per l’agricoltura di qualità. Ogni ettaro può dare un posto di lavoro, e abbiamo ancora mille ettari non coltivati. Noi abbiamo aggregato tante piccole aziende a Fonni, Belvì, Gavoi, Sorgono e Mena. Puntiamo sulla qualità». Il Distretto è una governance «che pone le risorse in mano agli imprenditori», ha spiegato Graziano Pau della coop olivicoltori di Oliena. Mentre l’archeologa nuorese Giulia Nieddu ha raccontato «come 4 anni fa ho scommesso sulle specificità nuoresi, nel nostro territorio – ha detto lei che ha un’azienda nella zona Intermontes, sulla strada che da Pratosardo porta ad Orune – Ci sono microbacini geografici che favoriscono le microspecificità. La nostra idea non è solo la terra come bacino produttivo, ma riportare le persone nel territorio». Quel territorio dove ha scommesso un altro nuorese, Fabio Murgia, che tre anni fa è ritornato da San Paolo del Brasile e ora si occupa di import ed export per investire a Badu e Chercu in «un wine resort», o come Robert Carzedda, titolare di di Terrapintada che racconta di zone in cui «l’artigianto artistico non deve essere solo di tipo conservativo ma deve anche andare avanti». Tutto questo, è dentro il Distretto rurale del Nuorese.