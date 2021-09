La promessa di Keita Baldé 

«Parlerà il campo, io sono pronto: forza Cagliari!» Dà subito la carica Keita Baldé, nuovo attaccante rossoblù. Atterrato attorno alle 12.30 di ieri all'aeroporto di Elmas, assieme alla moglie Simona, il gran colpo finale del mercato della squadra di Semplici mostra subito la voglia di giocare dopo un'estate ai margini al Monaco, in attesa della chiamata giusta arrivata martedì a poche ore dallo stop delle trattative. Keita ha subito ricevuto una calorosa accoglienza dai sostenitori presenti (fra cui Milena, la super tifosa rossoblù che gli ha regalato una sciarpa), che lo hanno atteso con bandiere e grande incitamento in attesa di poterlo vedere anche in campo. «Sono molto felice, non vedo l'ora di cominciare e ho già parlato coi compagni», le parole che ha ripetuto più volte all'uscita dall'aeroporto.

Primo giorno

Keita ha firmato martedì a Milano, ieri prima giornata a Cagliari da giocatore rossoblù. Dopo lo sbarco per lui già un contatto iniziale coi campi di Asseminello: nel pomeriggio ha conosciuto il suo nuovo centro sportivo e svolto l'allenamento di ripresa. Rispetto agli altri due volti nuovi con cui il Cagliari ha chiuso il mercato (Raoul Bellanova, atteso la prossima settimana dopo aver giocato con l'Italia Under-21, e Martín Cáceres che ieri ha firmato e domani sarà in Uruguay per rispondere alla chiamata del Maestro Tabárez) Keita non deve nemmeno prendere parte agli impegni del Senegal, non essendo convocato per questa sosta. «Si è allenato con un preparatore senza però giocare: abbiamo bisogno di lui ma deve essere al 100%», aveva detto la scorsa settimana il commissario tecnico Aliou Cissé spiegando l'esclusione. Un vantaggio in più per Semplici, che potrà conoscerlo al meglio in questi dieci giorni prima del possibile esordio, col Genoa in casa.

All'ultimo

Keita al Cagliari è stato il colpo di chiusura, a sensazione, del presidente Giulini, che lo ha anticipato con un tweet. Superata all'ultimo la Sampdoria, che sperava di riportarlo a Genova, arriva in rossoblù dal Monaco a titolo definitivo (gratuito, col 50% di un'eventuale futura rivendita) e con un triennale da un milione netto a stagione. È il primo giocatore senegalese nella storia della società e potrà dare diverse soluzioni a Semplici, perché in carriera ha giocato sia come centravanti sia come seconda punta, ma anche più spostato sulla fascia sinistra in un tridente. «Nuova sfida, affascinante e stimolante», il messaggio che Keita ha affidato al suo account Instagram prima di partire per la Sardegna. «Orgoglio, passione e ambizione sono i valori che mi uniscono al Cagliari e al presidente Giulini, che come me ha creduto fortemente in questa sfida».

La carriera

Nato in Spagna nel 1995 da genitori senegalesi, Keita ha quasi sempre giocato in A. Una carriera fin qui fatta di alti e bassi, comunque sempre in squadre di rilievo, con alcuni lampi di classe e il difetto di non essere troppo continuo nelle prestazioni. Arriva in Italia nel 2011 alla Lazio, dopo un passaggio nelle giovanili del Barcellona, e debutta il 15 settembre 2013 col Chievo. Nel finale dell'esperienza biancoceleste, 2016-2017, l'exploit: 8 gol nelle ultime 6 giornate (16 totali in 31 presenze, unico anno in doppia cifra), che convincono il Monaco a pagarlo circa 30 milioni. Due anni nel Principato, in mezzo uno in prestito all'Inter (2018-2019 con Dalbert, non convince del tutto nonostante un gol all'ultima giornata con l'Empoli decisivo per la qualificazione in Champions) e lo scorso alla Samp, senza essere riscattato in entrambi i casi. Ora il Cagliari, per convincere definitivamente.

