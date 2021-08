La Procura vuole sentire Salmo 

Prime conseguenze in vista (sul piano amministrativo) dopo il concerto olbiese (secondo la Procura di Tempio non autorizzato) del rapper Salmo. La violazione ipotizzata dalla Capitaneria di Porto di Olbia, per la serata del 13 agosto, è l’utilizzo improprio dello spazio demaniale assegnato ai proprietari della ruota panoramica della città gallurese. Si tratta della striscia di terreno oggetto di una concessione quadriennale, dove era posizionato il palco (in realtà una piattaforma rialzata) sul quale si è esibito l’artista. ll verbale (a quanto pare la contestazione è imminente) indica una sanzione di circa 1800 euro. In pratica la società proprietaria della ruota, sotto la quale è avvenuto il concerto, non avrebbe i titoli per utilizzare lo spazio demaniale portuale come area per spettacoli. Nelle ultime ore, inoltre, sono trapelate altre informazioni sull’inchiesta. Gli investigatori che si occupano dell’assembramento di migliaia di persone, sentiranno Salmo su alcune questioni chiave, le stesse al centro di dichiarazioni pubbliche del rapper.

La versione di Salmo

La Capitaneria di Porto di Olbia ha già acquisito negli uffici dell’Autorità portuale il contratto della concessione della ruota panoramica. Va detto subito che ai rappresentanti della società concessionaria non viene mosso alcun addebito penale. Alla Procura di Tempio, invece, interessa verificare la condotta di soggetti con incarichi pubblici e per questo è importante la versione di Salmo (come persona informata sui fatti). ll tema è l'eventuale (tutta da provare) conoscenza di luogo e orario del concerto non autorizzato da parte di soggetti istituzionali. Il rapper ha già spiegato che è stata a tutti gli effetti una provocazione studiata e voluta, ma preparata senza il coinvolgimento di altre persone.

L’assessore

E ieri è ritornato sulla questione l’assessore comunale al Turismo, Marco Balata: «Chi gioca sul mio coinvolgimento, dovrebbe portare qualcosa di più sostanzioso a supporto di una foto sfocata. Qualcuno ci tiene a sapere cosa penso? Bene, credo che Salmo abbia gridato a modo suo e in maniera energica la denuncia di un settore completamente dimenticato da Stato, ristori e programmazione. A differenza di tanti altri, è un uomo capace di prendersi le sue responsabilità. Venerdì 13 a Olbia ci saranno state 30 mila persone in giro per la città. Se si accetta di essere destinazione turistica di spicco, si deve anche accettare il rischio di assembramenti, affidandosi al buon senso individuale, non spetta certo a me fare lo sceriffo».

