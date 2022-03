La primavera si ferma, torna il freddo 

Sono tornati. I letti dei sardi sono di nuovo avvolti da piumoni e trapunte pesanti, malgrado il calendario già da undici giorni indichi che siamo in primavera. Ma il termometro no: tra oggi e la mattinata di domani se ne vanno, senza nemmeno salutare, molti gradi centigradi. E resteranno lontano per giorni, facendoci dimenticare i picchi di 22 gradi di quelli scorsi, secondo quanto prevede il meteorologo cagliaritano Alessandro Gallo, di Meteo network.

Temperature in calo

È una picchiata improvvisa, quella delle temperature in Sardegna: nelle zone interne lo zero sta diventando, fra le minime, la temperatura più alta perché si arriverà placidamente anche a meno quattro. E di giorno non c’è da scialare: ora dopo ora si scivola a una temperatura fra zero e tre gradi, e sarà la massima. Nel resto dell’Isola, le minime della notte si muoveranno fra i tre e i cinque gradi. Andrà meglio, ma non sarà certo calda, la situazione nel resto dell’Isola per quanto riguarda le massime: arriviamo da picchi di 22 gradi, si diceva, e potremo dirci contenti se ora ne faranno dieci, perché potrebbero essere anche nove. Lontano dalle coste, le massime si aggirano da domani tra i 5 e gli 8 gradi.

Le motivazioni

Di chi è la colpa? Il meteorologo Gallo punta il dito contro una “saccatura”, cioè una zona di bassa pressione che appunto s’insacca tra due anticicloni che porterebbero bel tempo, se non ci fosse quest’intrusa. «Ieri pomeriggio, la saccatura aveva il suo minimo nel nord della Francia, ma sta scivolando verso l’Italia», aggiunge. La depressione avrà il suo minimo sulla verticale sarda tra il pomeriggio e la serata di oggi, e porterà anche piogge. E non ci faremo mancare nemmeno la neve di aprile, a quota 600/700 metri (giusto qualche fiocco). Pioggia e neve misti anche sulle montagne intorno a Cagliari, quindi particolarmente sul Serpeddì e nei rilievi della stessa zona.